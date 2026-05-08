Finaliza este viernes el cronograma de pagos en la administración pública entrerriana

Haberes en Entre Ríos

El gobierno entrerriano completará este viernes el pago de haberes de abril para activos y pasivos. Cobrarán quienes perciben más de 2.200.001 pesos.

El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril para trabajadores activos y pasivos de la administración pública entrerriana finaliza este viernes 8 de mayo, según informó el gobierno provincial.

En la última jornada de acreditación cobrarán quienes perciben salarios superiores a 2.200.001 pesos. Los pagos se realizaron de manera escalonada durante la semana, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El cronograma había comenzado el pasado viernes 1 de mayo con la acreditación para quienes perciben hasta 1.160.000 pesos mensuales.

Posteriormente, el martes 5 de mayo cobraron los trabajadores y jubilados con haberes desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

En tanto, el miércoles 6 de mayo fue el turno de quienes perciben entre 1.340.001 y 1.650.000 pesos, mientras que este jueves 7 de mayo se acreditaron los salarios del tramo comprendido entre 1.650.001 y 2.200.000 pesos. Fuente: El Once

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