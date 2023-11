Fotos y mensajes con alumnos de primaria: habló la maestra denunciada por abuso

Daniela Mujica, la maestra de la escuela N° 58 de La Plata que fue denunciada por grooming y abuso sexual, rompió el silencio y negó estar vinculada a los hechos por los cuales se la acusa. “La información está tergiversada”, dijo.

Acompañada por su abogado Álvaro Núñez, remarcó que con respecto a los chats “había un exceso de confianza con los chicos” por la forma en la que les hablaba.

Las conversaciones que tuvo la docente acusada de grooming, con sus alumnos de la escuela primaria N°58. (Foto: TN)

“Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”, aseguró.

En esta misma línea, afirmó que “jamás” besó a un chico y se refirió a las supuestas invitaciones que les hacía a su casa para que se metan a la pileta: “Vamos a empezar porque no tengo pileta en mi casa, no sé a qué pileta los invitaría”.