Franco Colapinto brilló en Miami con una gran clasificación para la carrera sprint

Este viernes

La clasificación del Gran Premio dejó una gran actuación de Franco Colapinto, que terminó octavo, dos puestos por delante de su compañero Pierre Gasly. Lando Norris hizo la pole position.

Para Franco Colapinto, la clasificación sprint en Miami marcó un punto alto en su temporada de Fórmula 1, luego de lograr su mejor resultado desde su llegada a Alpine F1 Team. El piloto argentino se metió por primera vez en la última instancia de clasificación y largará desde el octavo puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami.

Colapinto registró un tiempo de 1:29.320 en la última tanda, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien quedó décimo con 1:29.474. La diferencia entre ambos pilotos reflejó el gran nivel del argentino en una jornada clave para su proyección dentro de la categoría.

La competencia sprint se disputará en el circuito urbano de Miami, con un total de 19 vueltas, y representa una oportunidad importante para sumar puntos en un formato más corto e intenso dentro del calendario de la Fórmula 1.

El mejor resultado de Colapinto en la F1

Este octavo puesto representa la mejor clasificación de Colapinto desde su debut en la Máxima. Hasta ahora, su mejor registro había sido un noveno lugar en Azerbaiyán 2024 cuando competía para Williams.

El desempeño en Miami lo acerca a un récord histórico para pilotos argentinos en la categoría, quedando cerca de igualar la sexta posición lograda por Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1982.

El resultado también consolida su evolución dentro de Alpine, donde viene mostrando progresos constantes frente a pilotos con mayor experiencia en la parrilla.

Norris dominó y McLaren sorprendió

En la parte alta de la clasificación, el gran protagonista fue Lando Norris, quien se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:27.869. El piloto de McLaren F1 Team fue el más rápido de la jornada y confirmó el buen momento de la escudería británica.

Su compañero Oscar Piastri completó una gran actuación al ubicarse tercero, mientras que el joven Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, sorprendió al quedarse con el segundo lugar.

Detrás del podio virtual se ubicaron nombres de peso como Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton, lo que anticipa una carrera sprint altamente competitiva.

Una grilla apretada y sorpresas en el fondo

El top 10 lo completaron Isack Hadjar y Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quien cerró la décima posición tras una clasificación ajustada.

Entre las decepciones del día se destacó el rendimiento de Haas, que no logró ubicar ninguno de sus autos dentro de los diez primeros puestos, alejándose de su buen momento en el campeonato de constructores.

También hubo dificultades para Racing Bulls, cuyos pilotos quedaron fuera de la pelea por la parte alta de la grilla, mientras que Aston Martin F1 Team sufrió un duro golpe con sus dos autos largando desde las últimas posiciones. Por su parte, el equipo Cadillac F1 Team continúa su adaptación a la categoría, con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas cerrando la grilla en los puestos 19° y 20° respectivamente. Fuente: El Once

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