Furor por la exhibición de Franco Colapinto con autos icónicos de Fórmula 1

La jornada marcará la conexión entre distintas épocas del automovilismo, con el rugido del motor V8 atmosférico -característico de la categoría hasta 2013- y la presencia del piloto argentino que revitalizó el interés por la Fórmula 1 en el país. La actividad comenzará a las 9 con la apertura de las fan zones y se extenderá durante varias horas con diversas propuestas.

Largas filas para ver la exhibición de Franco Colapinto

El evento se desarrollará en un trazado urbano ampliado ante la alta demanda de público, con entradas que se agotaron rápidamente en su primera etapa de venta. Los organizadores estimaron que la convocatoria podría superar las 500 mil personas.

Show, historia y fanatismo

El espectáculo incluirá no solo la exhibición de los autos, sino también presentaciones musicales y actividades para el público. Entre los artistas confirmados figuran Soledad y Luck Ra, además de la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y DJs que animarán la jornada.

Se instalaron siete pantallas gigantes para garantizar la visibilidad en distintos sectores, mientras que habrá áreas diferenciadas entre espacios pagos y gratuitos. También se dispusieron tribunas preferenciales y zonas exclusivas con acceso a boxes y servicios especiales.

Los preparativos en Palermo para el road show de Franco Colapinto (foto La Nación)

El regreso de una exhibición de este tipo refuerza la tradición del automovilismo en Buenos Aires, donde históricamente se realizaron competencias internacionales que marcaron época. La figura de Colapinto aparece como un nexo entre ese pasado y el presente, con proyección a futuro.

Operativo de seguridad y accesos

El Gobierno de la Ciudad implementó un amplio operativo de seguridad y ordenamiento. Se restringió el acceso a las calles que forman parte del circuito y se establecieron controles para evitar el ingreso de elementos prohibidos, como bebidas alcohólicas, pirotecnia o materiales inflamables.

Además, se prohibió el acampe en espacios públicos cercanos al evento y se reforzó la presencia policial para garantizar la circulación y el acceso ordenado. La logística incluyó la participación de equipos técnicos de Alpine y personal especializado en este tipo de exhibiciones.

El planetario se iluminó con los colores del Alpine de Colapinto

La iniciativa también se enmarca en un objetivo mayor: posicionar nuevamente a Buenos Aires como sede de competencias internacionales. En ese sentido, el evento servirá como antesala de futuras presentaciones y como una muestra del interés que genera la Fórmula 1 en el país.

Colapinto, por su parte, expresó en la previa que correr en Argentina es uno de sus grandes sueños, y este road show representa un anticipo de lo que podría concretarse a futuro. Fuente: El Once

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