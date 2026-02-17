Gacetilla Policial

Nogoyá

AMENAZAS AGRAVADAS – ALLANAMIENTOS .- Alrededor de las 09:00 hs de este martes, se llevaron a cabo allanamientos en tres domicilios de nuestra ciudad, autorizados por el Juzgado de Transición y Garantías local. La causa investigada por Amenazas Agravadas, fue iniciada en Comisaría Villa 3 de Febrero, luego de que grupos antagónicos conformados por menores de edad tuvieran un enfrentamiento el día sábado 14/02/26, tras amenazas efectuadas vía redes sociales, siendo el punto de encuentro el predio de los Corsos Municipales, donde personal policial afectado a los operativos de seguridad implementados, advirtió la situación, individualizando a varios de ellos, logrando controlar la situación y secuestrar elementos como manoplas, gomeras, y elementos cortopunzantes, desarticulando el episodio y permitiendo el normal desarrollo del evento. Posteriormente se recepcionaron denuncias relacionadas a estos hechos.

Como resultado de los allanamientos, fueron identificadas seis personas (cuatro mayores y dos menores de edad). En el allanamiento concretado en calle Dr. Ramat y República de Entre Ríos se efectivizó el formal secuestro de un arma larga caño recortado, sin cartuchería y un teléfono celular, el cual fuera utilizado por el principal sospechado. El otro procedimiento, efectuado en calle La Rioja, también fue positivo, se secuestró un teléfono celular, actuando con intervención de personal de la División Drogas Peligrosas para el secuestro de una planta de cannabis sativa. Mientras que el tercer allanamiento, que se realizó en Bvd. Alberdi, arrojó resultado negativo. En comunicación con la Fiscal en turno, Dra. Burruchaga Maite, se dispuso el traslado a esta Jefatura tanto de los mayores de edad, como de uno de los menores, de 16 años (interesado en la causa inicialmente investigada), para una correcta identificación. Se continúan diligencias de rigor con la elevación de informes respectivos.-

ROBO- ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN .- En el marco de legajo judicial por el supuesto delito de Robo, por el cual personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal venía realizando distintas tareas de campo, y relevamientos fílmicos, logró identificar a los autores, solicitando allanamientos para dos domicilios de nuestra ciudad, los cuales fueron llevados a cabo durante la mañana del día de la fecha, tras ser autorizados mediante Oficio por el Sr. Juez de Transición y Garantías local.

El primero de ellos, se realizó en calle Caseros, y se logró el secuestro de un motovehiculo marca Zanella ZB y un teléfono celular marca Samsung SM-A125; además de vestimenta, calzado y dinero en efectivo, por ser elementos de interés en la causa. En el lugar se procedió a la detención de un masculino de 36 años de edad. El otro procedimiento se realizó en un domicilio de calle Rivadavia, cuyo resultado también fue positivo, realizando el secuestro de prendas de vestir, guantes, gafas de sol y un teléfono celular marca Motorola E13, donde también se procedió a la detención de un masculino de 32 años de edad.

Actuó en colaboración personal de la Sección Comando Radioeléctrico, y fueron trasladados ambos detenidos a esta Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de la justicia local.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 17 de Febrero de 2026.-

