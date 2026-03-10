Influenza aviar: detectaron un nuevo caso y ya son cuatro los focos en el país

El organismo confirmó que se trata de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5, detectada luego del análisis de muestras realizadas en el Laboratorio Nacional del SENASA.

Tras la confirmación, las autoridades sanitarias activaron inmediatamente el protocolo previsto en el plan nacional de contingencia para evitar la propagación del virus.

Activaron protocolo sanitario y zonas de control

Como primera medida, el SENASA delimitó una Zona de Control Sanitario (ZCS) alrededor del establecimiento afectado. La misma incluye un área de perifoco de tres kilómetros y una zona de vigilancia ampliada que alcanza los siete kilómetros desde el lugar del brote.

Dentro de ese radio se intensificaron los controles sanitarios, las tareas de bioseguridad y las restricciones de movimiento de animales y productos avícolas.

Además, los equipos técnicos realizan un rastrillaje epidemiológico para identificar posibles contactos sanitarios y detectar otras unidades productivas cercanas que pudieran estar en riesgo.

Como parte de las medidas obligatorias para contener la enfermedad, el organismo supervisará el despoblamiento sanitario del establecimiento, lo que implica el sacrificio de las aves del predio afectado. Posteriormente se aplicarán procedimientos de higiene, limpieza y desinfección del lugar, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 466/2025.

Cuatro focos detectados en pocos días

Con este nuevo caso, ya son cuatro los focos de influenza aviar confirmados recientemente en el país. Los anteriores habían sido detectados en establecimientos ubicados en Lobos y Ranchos, ambos en la provincia de Buenos Aires. A esos casos se sumó también un brote registrado en una granja dedicada a la producción de huevos para consumo en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma.

Desde el SENASA indicaron que cada detección obliga a aplicar protocolos estrictos de control para evitar la diseminación del virus en el sistema productivo.

Asimismo, el organismo informó que notificará oficialmente el caso ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), tal como establecen las normas sanitarias internacionales.

Impacto en el comercio exterior

Aunque las autoridades sanitarias insistieron en que la influenza aviar no afecta el consumo de carne de pollo ni de huevos, la aparición de nuevos focos genera consecuencias en el comercio exterior del sector.

Esto se debe a que, tras la primera detección del virus, Argentina perdió temporalmente su condición sanitaria de país libre de influenza aviar, un requisito que varios mercados exigen para habilitar importaciones.

Como resultado, se suspendieron exportaciones hacia numerosos destinos que mantienen acuerdos sanitarios basados en ese estatus. Uno de los productos más afectados es la carne aviar fresca, cuya comercialización quedó restringida en cerca de 40 mercados internacionales.

Entre esos destinos se encuentra China, principal comprador del pollo argentino.

Mercados que siguen abiertos

A pesar de estas restricciones, el sector avícola argentino logró mantener exportaciones hacia más de 35 países y bloques comerciales que reconocen mecanismos sanitarios como la zonificación o la regionalización.

Estos sistemas permiten continuar el comercio exterior cuando los brotes se encuentran controlados y localizados en zonas específicas.

Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, cerca del 47% de los destinos internacionales continúan abiertos para productos aviares argentinos, incluyendo carne, huevos y derivados.

Durante 2025, las exportaciones de carne aviar del país alcanzaron 169.000 toneladas, con un valor total cercano a los 218 millones de dólares. Fuente: El Once

