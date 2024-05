Internaron a Emilia Mernes y preocupa su salud: el comunicado oficial

El equipo de la cantante dio a conocer

El equipo de la cantante dio a conocer la noticia y avisó que será sometida a estudios médicos. Pero esta es la segunda vez en menos de una semana que la artista tuvo que suspender sus shows debido a problemas de salud.

Emilia Mernes suspendió su show de este martes 7 de mayo debido a problemas salud. Así lo informó su equipo en un comunicado oficial que compartió en la cuenta de Instagram de la artista, quien fue internada.

“El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica, anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo”, se lee en el comienzo del mencionado escrito.

“Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7, posponiéndose para el 26 de mayo”, se especifica, además

Y se avisa: “Los tickets con fecha 3 de mayo son válidos para la nueva función del 26 de mayo. Se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos. Toda la información adicional será compartida en las redes sociales de Emilia, Fénix Entertainment y Movistar Arena”.

Pero esta es la segunda vez en menos de una semana que la artista tuvo que suspender sus shows debido a problemas de salud. El pasado 4 de mayo la joven oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, se preparaba para dar su recital en el Movistar Arena y después de una hora de demora, la cantante decidió salir al escenario y contar la verdad al público.

“Quiero pedir perdón de corazón, realmente me siento muy mal y no puedo”, expresó Emilia Mernes muy triste por no poder brindar el show. Y continuó: “Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo así”.

Es por este motivo que muchos de sus fans comenzaron a preocuparse en redes sociales por la salud de Emilia que no estaría mejorando con el correr de lo días debido a la sobreexigencia que vivió durante los días previos. Fuente: El Once

