Joven pescó un surubí de 9 kilos en puente de Santa Fe: “uno de los mejores días de mi vida”

Pesca en el río Salado

Un joven pescador capturó un surubí de más de nueve kilos desde el Puente Carretero que une Santa Fe y Santo Tomé. La escena sorprendió a quienes estaban en el lugar. “Uno de los mejores días de mi vida”, afirmó.

La captura de un surubí de 9 kilos en el Puente Carretero de Santo Tomé volvió a poner en el centro de la escena al histórico cruce sobre el río Salado y generó gran repercusión entre pescadores de la región. La pieza fue obtenida por un joven pescador que logró sacar el ejemplar desde el puente, provocando sorpresa y admiración entre quienes presenciaron el momento.

La escena ocurrió en el tradicional Puente Carretero que conecta las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, un lugar muy frecuentado por aficionados a la pesca deportiva. Allí, un grupo de amigos se encontraba pescando como lo hacen habitualmente, sin imaginar que esa jornada terminaría con una captura fuera de lo común.

La imagen del surubí sostenido por el pescador rápidamente comenzó a circular entre pescadores y en redes sociales, transformándose en una postal que refleja la riqueza ictícola de los ríos de la región y la pasión por la pesca que se vive en la zona.

Una captura que sorprendió a todos

El episodio se produjo a la altura del arco del puente, un sector donde actualmente se observan trabajos vinculados a la construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé. A pesar de las obras, el lugar continúa siendo elegido por quienes buscan pescar sobre el río Salado.

Según relataron testigos, un grupo de amigos acostumbra a reunirse allí cada semana para lanzar sus líneas al agua. En esta oportunidad, uno de ellos, identificado como Facundo, fue quien logró concretar la captura que generó asombro.

El detalle que más llamó la atención fue el tamaño del ejemplar: un surubí de aproximadamente nueve kilos, una pieza considerada importante especialmente para una pesca realizada desde el propio puente.

Un detalle que también sorprendió a los pescadores

Otro aspecto que despertó comentarios entre los aficionados fue la carnada utilizada para la captura. El surubí fue pescado con cascarudo, un recurso que si bien es utilizado en la pesca, no suele ser el más frecuente para esta especie.

Pese a ello, la elección terminó siendo efectiva y permitió concretar una captura que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los pescadores que se encontraban en el lugar.

Mientras tanto, en el histórico puente que une Santa Fe y Santo Tomé, la postal se repite cada día: cañas apoyadas sobre las barandas, pescadores atentos al pique y la ilusión de que el próximo gran ejemplar aparezca desde las aguas del río.

La emoción del pescador que logró la captura

Detrás de la historia está Facundo Trabachino, un joven pescador oriundo de Santo Tomé que compartió su experiencia luego de haber capturado el surubí de más de nueve kilos.

El pescador relató que el momento fue tan impactante que no pudo contener la emoción. “Me largué a llorar, no lo podía creer”, recordó al describir el instante en que logró sacar el pez del agua. “Hasta ahora sigo emocionado, todavía no caigo”, agregó al contar lo que significó para él concretar una captura que soñaba desde hacía tiempo.

Una salida improvisada que terminó en un gran momento

Según explicó el propio pescador, la salida al río se dio de manera bastante improvisada. Había ido a pescar con amigos y decidió utilizar tres cascarudos que habían sobrado de una jornada anterior. “Los chicos los estaban por tirar y les dije que no, que me los llevaba. Después fui con eso”, relató a AIRE sobre la carnada que finalmente terminó siendo clave para lograr la captura.

Aunque su intención era intentar sacar un surubí, nunca imaginó que realmente lograría hacerlo en esa jornada. “Fui preparado para sacar un surubí, pero no pensando que lo iba a sacar”, explicó sobre las expectativas con las que llegó al río.

El momento del pique

La mañana transcurría con tranquilidad, compartiendo mates y esperando alguna señal en las líneas. Sin embargo, de repente llegó el momento que cambiaría todo. “Me empezó a llevar y llevar línea. Yo me asusté porque nunca me había pasado algo así”, contó el pescador sobre el instante en que el pez tomó la carnada.

Al principio creyó que se trataba de un tronco o algún objeto enganchado en el fondo del río. Pero cuando el animal comenzó a cabecear y a moverse con fuerza, comprendió que estaba frente a algo distinto. “Cuando lo sentí dije: ‘No, esto es otra cosa’. Me temblaban las piernas”, recordó.

Una pelea intensa con el surubí

El forcejeo con el pez fue intenso y mantuvo en vilo a quienes estaban pescando cerca. Facundo fue trayendo lentamente el surubí mientras los demás observaban atentos el desenlace.

Cuando finalmente logró ver la cabeza del pez salir del agua, la emoción fue total. “Se me paró el corazón. Ya no tenía problemas económicos, no tenía problemas sentimentales, no escuchaba nada. Era el bicho y yo nada más”, describió sobre ese instante.

El momento fue registrado en video por quienes estaban en el lugar y rápidamente comenzó a circular en redes sociales entre pescadores y aficionados.

Una historia de esfuerzo y pasión por la pesca

Más allá de la captura, el propio pescador destacó que la jornada tuvo un significado especial porque atravesaba un momento económico complicado. “No tenía un mango, estaba pasando un mes complicado. Fui con lo que tenía”, explicó sobre las condiciones en las que decidió salir a pescar.

Por esa razón eligió hacerlo cerca de su casa, en el tradicional Puente Carretero, uno de los lugares más emblemáticos para los pescadores de la región. La recompensa fue inesperada y, según describió, terminó convirtiéndose en uno de los mejores momentos de su vida. Fue “uno de los mejores días de mi vida”, concluyó. Fuente: El Once

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