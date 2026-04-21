La ANMAT suspendió a un laboratorio por irregularidades en la distribución de medicamentos

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2028/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Según se indicó, la medida regirá hasta que la empresa logre acreditar que cumple con los requisitos exigidos por el organismo nacional.

La firma alcanzada es Global Pharma Group, con domicilio en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Qué observó la inspección

De acuerdo con lo informado por la ANMAT, en febrero personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud realizó una inspección en el establecimiento, en el marco del trámite de renovación de la autorización para distribución de productos.

Durante esa visita se detectaron incumplimientos a las buenas prácticas de distribución. Entre las observaciones, se señaló una abertura en el portón de ingreso que podía permitir el acceso de insectos, además de acumulación de suciedad en el piso.

También se constató una mancha de humedad con descascaramiento de pintura en una pared del área de recepción y expedición, junto con faltantes de placas ignífugas en el techo.

ANMAT.

Problemas en controles y documentación

El organismo además indicó que hubo fallas en los controles de temperatura de una de las heladeras inspeccionadas. Según detalló, al probar uno de los sensores no se obtuvieron resultados satisfactorios.

Asimismo, la empresa no contaba con registros de verificación del funcionamiento de alarmas y presentaba desvíos significativos en valores térmicos relevados.

En cuanto a la documentación, la ANMAT señaló que faltaban datos sobre asociación de monodroga con el laboratorio titular del registro, además de lote y vencimiento de productos.

También se verificó la ausencia de acuerdos de calidad entre partes y de un mapeo térmico del depósito.

Suspensión vigente

Finalmente, el organismo sostuvo que la firma presentó documentación parcial para subsanar las observaciones, aunque resultó insuficiente para levantar la medida.

Por ese motivo, la ANMAT mantuvo la suspensión hasta que la empresa regularice integralmente su situación. Fuente: El Once

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