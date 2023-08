La bisabuela que se recibió de Profesora el día que nació su octavo bisnieto

La historia de Niza

Niza Mieres es profesora de Educación Primaria, de Nivel Medio y ahora, se recibió de Profesora en Letras en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. “No existe edad para el estudio”, afirma. Destalles de su historia.

Niza Ramona Mieres de Manader es una mujer adulta mayor que en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne, de Corrientes) encontró su espacio para seguir su formación y aprendizaje. El 1 de agosto de este año egresó de la carrera de Profesorado en Letras. Ese mismo día nació su octavo bisnieto.

Rápidamente a Niza le llegaron saludos, mensajes y felicitaciones de personas conocidas y desconocidas que destacaron su logro. “Me topé con la sorpresa de tantos elogios, nunca pensé que el hecho de recibirme sería motivo de admiración. Muchos se asombraron por estudiar con la edad que tengo, por ser madre, abuela y bisabuela además por seguir a pesar de los dolores que la vida me dio en el transcurso del cursado”, reconoció.

La familia como pilar

De nacionalidad paraguaya, contó que vivió más años en la Argentina que en su país de origen. Se presenta como “nieta de una correntina, esposa, madre de cinco varones, abuela de diecisiete nietos y bisabuela de ocho bisnietos, todos argentinos”.

La mujer comentó a Unne Medios que nunca dejó de estudiar “soy profesora de Educación Primaria, profesora de Nivel Medio, Área de Lenguas. Hice otras carreras entre las que puedo citar Medicina que cursé hasta el tercer año en la UBA”, agregó.

Además, señaló que su familia la apoyó siempre en especial su esposo quien fue “el pilar fundamental” para que llegue a cumplir sus sueños.

Sobre los docentes que fueron apareciendo a lo largo de su carrera dijo: “cuántos docentes calaron mi alma, cuántos me tomaron de la mano y me dieron fortaleza para seguir, son dos los primeros que llegaron a mí con una atención admirable, me refiero a los profesores Hugo Wingueyer y profesora Gusberti quienes fueron los que me anotaron por primera vez como alumna en la carrera vocacional, al año siguiente entré como alumna regular”, puntualizó.

Asimismo, agradeció a todos los demás docentes con quienes tal vez no tuvo mucha “afinidad” pero de alguna manera movilizaron su intelecto y le dieron “sacudones para mejorar”.

Por otro lado, contó una anécdota del día de su recibida: “El mismo día que rendí el examen, al recibir el abrazo de la profesora Angelina y al decirme que aprobé salieron como de entre las sombras con un grito eufórico mis compañeros”

“Fue para mí una gran sorpresa, no esperé tanto cariño de mis compañeros”, declaró.

“Valorar el esfuerzo”

Finalmente, Niza dejó un lindo mensaje a los estudiantes: “El mensaje que yo les puedo dar es que no se amilanen ante las dificultades, que la vida no sería vida sino tiene opuestos, así como hay días nublados hay días de sol. Un tropiezo debe ser el puntapié inicial que los eleve y los lleve para arriba”, afirmó.

“Sean justos y tolerantes, practiquen la empatía, valoren el esfuerzo que sus padres realizan para que crezcan como personas y se formen como profesionales. No existe edad para el estudio, si no quieren realizar una carrera universitaria, no la hagan, pero sigan una profesión, la que sea para lograr una libertad económica y vivir una vida digna. Por último, los exhorto a ser humildes y solidarios, eso los hará grandes”, concluyó. Fuente: (Unne Medios).

