La canasta básica aumentó 2,5% y una familia necesitó más de $1.460.000 para no ser pobre

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en abril, el INDEC señaló:

Una persona necesitó $475.653 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, requirió $1.170.106 en abril para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes, conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, necesitó un ingreso mínimo de $1.469.768.

Para un hogar compuesto por cinco personas, una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, se requirió una suma de $1.545.872.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en abril fueron:

Una persona requirió $215.228.

Una familia de tres integrantes necesitó $529.460.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $665.053.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $699.490. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com