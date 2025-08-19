La ciclogénesis golpea al centro del país: pronostican que mejorará desde mañana

“La importancia de este temporal no solo radica en los volúmenes de agua esperados, sino en la época del año en que se presenta. Agosto suele caracterizarse por acumulados moderados, por lo que los registros de estas jornadas podrían resultar excepcionales en el registro climatológico”, advirtió el especialista.

Martes con tormentas y gran parte de Entre Ríos en alerta naranja

Hoy el centro de baja presión alcanzará su máxima intensidad, generando condiciones de inestabilidad extendidas a una vasta región. Se verán afectadas “el centro y norte de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero”.

Alerta por tormentas. SMN

En ese marco, gran parte de Entre Ríos se encuentra en alerta naranja por “lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”. Fuente: El Once

