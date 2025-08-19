Nogoyá Times

    La ciclogénesis golpea al centro del país: pronostican que mejorará desde mañana

    Tormentas, lluvias abundantes y viento

    El centro y norte del país enfrentan un evento meteorológico poco frecuente para agosto: lluvias intensas y tormentas fuertes. El mal tiempo perdurará durante esta jornada y mejorará el miércoles.
    Alerta naranja por tormentas. La formación de un centro de baja presión, “fenómeno conocido como ciclogénesis”, es “el motor de una situación inestable que dejará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad” en la región central de Argentina durante la presente jornada. En Entre Ríos las precipitaciones comenzaron el lunes a la noche.
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió alertas por la magnitud del evento, que se destaca especialmente “por darse en pleno mes de agosto, un período en el que este tipo de fenómenos no son habituales”, indicó el meteorólogo, Leonardo De Benedictis. 

    “La importancia de este temporal no solo radica en los volúmenes de agua esperados, sino en la época del año en que se presenta. Agosto suele caracterizarse por acumulados moderados, por lo que los registros de estas jornadas podrían resultar excepcionales en el registro climatológico”, advirtió el especialista.

    Martes con tormentas y gran parte de Entre Ríos en alerta naranja

    Hoy el centro de baja presión alcanzará su máxima intensidad, generando condiciones de inestabilidad extendidas a una vasta región. Se verán afectadas “el centro y norte de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero”.

    Alerta por tormentas. SMN
    Alerta por tormentas. SMN

    En ese marco, gran parte de Entre Ríos se encuentra en alerta naranja por “lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”. Fuente: El Once

