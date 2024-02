“La herencia de la gestión saliente obligó a reconstruir la estructura estatal”

“Después de tantas décadas en las que sentimos que el esfuerzo no sirvió para tener la vida que queremos, este objetivo puede sonar lejano porque vivimos momentos críticos en un escenario nacional devastador producto de políticas populistas, se suma un contexto provincial muy delicado”, evidenció y pronunció: “Salir adelante no será fácil pero ya dimos el primer paso: cientos de miles de entrerrianos pudimos dejar atrás años de decadencia convencidos de que podemos volver a ser esa provincia pujante que alguna vez fuimos”.

“En el último año, debido a la demagogia electoral, las provincias perdieron recursos significativos que debemos recuperar; la Nación, en cambio, se quedó con los recursos que más crecieron en el último tiempo y, si esta dinámica persiste, el equilibrio de la nación estará acompañado, lamentablemente, de desequilibrios crecientes en las cuentas publicas provinciales, y eso no será gratis porque los argentinos viven, se educan, se atienden y necesitan ser cuidados en las provincias y los municipios en los que viven”, alertó. Fue por eso que Frigerio para que “cada nivel de gobierno sea austero y haga un ejercicio de introspección para eliminar gastos que no llegan a la gente”.

Asimismo, sumó: “Lo mismo hicimos con respecto al transporte público de pasajeros. Decidimos pagar el subsidio completo de enero y febrero , supliendo así el faltante del subsidio del gobierno nacional que se había comprometido a reintegrarlo y no lo hizo. Ante la decisión de la Nación de cortar los subsidios al transporte, vamos a hacer el esfuerzo de no eliminar el subsidio de la provincia porque sabemos lo esencial que es viajar en transporte público para la mayoría de los entrerrianos”.

Frigerio también mencionó la, señalando que “en el Ejecutivo provincial estamos rastreando área por área para poder contarles el número exacto de cuántos pases a planta permanente hubo. Pero la oscuridad y viveza eran tan grandes que no es fácil. En el Senado, por ejemplo, el 100% de los pases se dieron en el 2023. En Diputados, el 70% de los pases a planta permanente se hicieron a pocos meses de que el gobierno anterior terminara su mandato.

Para reparar el daño y prevenir futuras irregularidades, el gobernador explicó que: “Para reparar el daño, dispusimos una auditoría completa de la administración central, en organismos descentralizados y en la Legislatura, de todas las transferencias de cargos, pases a planta y recategorizaciones que hubo en los últimos 18 meses para darlas de baja en aquellos casos en los que detectamos irregularidades”.

“Para evitar que esto vuelva a ocurrir, enviamos a la Legislatura un proyecto para terminar con los pases y designaciones en el último año de gestión, la ley de transición de gobierno, una autolimitación también en nuestra gestión porque entrará en vigencia durante estos cuatro años. Además, estaraá acotada que en los últimos meses de un gobierno se hagan licitaciones y promesas sin el respaldo presupuestario adecuado para ser llevadas adelante y para garantizar que todos los gobiernos que lo sucedan tengan una transición ordenada, decidimos incluir la obligación por parte de los funcionarios salientes de asegurar que toda la información precisa del gobierno y de la situación económica, política y social de la provincia esté disponible para los dirigentes entrantes y para toda lo sociedad, otra obligación que nos auto impusimos de cara al futuro”, añadió.

Medidas anticorrupción

En otro orden de ideas, el gobernador esbozó: “Se terminan los mecanismos que habilitan a algunos pocos a usar el Estado como si fuera de ellos. No puedo olvidar que Entre Ríos es protagonista de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país , de la cual ya todos somos conscientes e incluso ya está aprobada por la justicia; solo falta que se pruebe quiénes han sido los culpables. Fueron muchos los años en que la política convivió de alguna manera con un hecho de corrupción probado y no hizo nada al respecto; nunca nadie tomó la decisión de reducir esos contratos truchos que permitían desviar fondos para fines que no eran mejorar la calidad de vida de los entrerrianos”.

“Nosotros dejamos que la justicia actúe con independencia y continúe la investigación para esclarecer esta causa, pero no es lo único que podíamos hacer. Avanzamos en lo que está en nuestro alcance también desde la política y eso incluye a los diputados y a los senadores, a los que les quiero agradecer el esfuerzo de haber colaborado para reducir el presupuesto de los contratos en el Senado y en la Cámara de Diputados”, referenció.

Transparencia

Asimismo, destacó la reducción del gasto en contratos en el Senado y la Cámara de Diputados: “En el Senado se bajó el gasto en contratos un 75% en términos reales, si comparamos el presupuesto con el del mismo periodo del año pasado. Y en Diputados se redujeron de 728 a 220 contratos, un 70% de ajuste. Este es el primer paso para recuperar la confianza perdida de la gente en la política”.

“El Estado es de los entrerrianos y no podemos derrochar un solo peso en otro fin que no sea mejorar la vida de la gente. Y mucho menos podemos permitir que unos pocos se queden con lo que es de todos. La política no puede convalidar la corrupción y nosotros no venimos a convalidarla”, sostuvo.

Frigerio subrayó la necesidad de impulsar leyes que promuevan la transparencia. En sus palabras: “En 15 años no se impulsó una ley de acceso a la información pública y esta gestión en 30 días ya lo hizo. Estamos haciendo un gobierno visible, transparente en todas sus decisiones y capaz de ser monitoreado en forma permanente”.

Nuevas leyes

Además, adelantó que “Otro paso importante que estamos dando es el proyecto de ley de régimen legal de transparencia y ética de la función pública que vamos a enviar mañana mismo a la legislatura. Este proyecto incluye, entre otros puntos, un régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses para que ningún funcionario público opere de los dos lados del mostrador. Y la figura de ficha limpia, como existe ya en Santa Fe y Salta, para personas que tengan condenas firmes por corrupción, violencia sexual, violencia de género, entre otros delitos. No puedan presentarse a elecciones ni ser designados como funcionarios en el ejecutivo”.

“Incluimos la obligación de presentar una declaración jurada al inicio y al final del mandato para que todos los entrerrianos sepan con cuánto patrimonio entramos a la función pública y con cuánto patrimonio nos vamos. Esto antes se hacía en un sobre lacrado, cerrado y solo se abría si lo pedía un juez. Cuando se trata de información que debe estar fácilmente accesible para cualquier ciudadano que quiera consultarla”, afirmó.

“También estamos trabajando en una reforma política que incluye la adopción de la boleta única de papel, un sistema transparente, económico que se usa en todo el mundo y que va a permitir que toda la oferta electoral aparezca en una única boleta suministrada por el Estado. Se termina así el robo y la falta de boletas, y se terminan los negocios en torno a la impresión de boletas. Este gobierno está eliminando, uno por uno, todos los privilegios que tenían los funcionarios”, aseguró.

Necesidades de los municipios y fin a gastos reservados

“Implementamos la ventanilla única a través del Ministerio de Gobierno para que los municipios, las comunas y las juntas puedan canalizar sus necesidades y problemas y así poder agilizar la resolución de los pedidos de los vecinos”, fue otro de los temas que subrayó el titular de la Gobernación. En esa línea, sostuvo: “En este momento tan difícil, no hay margen para pensar en la política partidaria. Solo hay tiempo de llevar soluciones. Para eso hay que acercarnos a los problemas reales de la gente. Durante demasiados años se creyó que los funcionarios públicos ocupaban un lugar de superioridad y la sociedad debía rendirles cultos. Nosotros estamos para servir y para rendir cuentas”.

En otro punto, Frigerio hizo mención a “los gastos reservados”. Se justificó diciendo que “son un instrumento que la política uso para financiarse o para enriquecer el bolsillo de algunos funcionarios. No van a existir más. Los vamos a prohibir por ley y vamos a transferir al área de subsidios para situaciones de emergencia los que estaban previsto de gestiones anteriores. Nosotros y los gobiernos que nos sucedan vamos a tener que justificar a la sociedad para qué usamos cada centavo de los contribuyentes”.

Las derogaciones vitalicias es otra arista presente en el discurso de la Asamblea Legislativa. La misma alcanza a gobernadores y vicegobernadores. “Todos tenemos la responsabilidad de garantizar una caja de jubilaciones en el tiempo, que garantice el pago de las jubilaciones de hoy, pero también las futuras. Es una responsabilidad no solo de la política, sino de toda la sociedad. Las jubilaciones de privilegio son parte de un sistema repleto de sinsentidos y de derechos adquiridos que nunca fueron cuestionados por temor de quienes gozan de esos privilegios. Necesitamos revisarlos y dar todas las discusiones que haya que dar para que los recursos de los funcionarios se destinen a mejorar la vida de todos y no solo de unos pocos”.

Subsidios que otorga la provincia

Sobre este punto en particular, el gobernador remarcó que “hay una oscuridad y una desorganización enorme que no solo genera ineficiencia y pérdida de recursos, sino que es peor. No se le da asistencia a todos los que lo necesitan. Hoy no hay un criterio unificado ni claridad con respecto a cuánto se le da a cada persona u organización. Hay beneficiarios que reciben por dos vías distintas ayudas y otros que no reciben nada. Cuando los recursos escasean como hoy, si se destinan varios subsidios a un mismo lugar, a alguien estamos perjudicando. La ayuda a quienes más lo necesitan no pueden esperar en este momento. Por eso, eso es una de las prioridades de nuestra gestión. Nuestros objetivos más urgentes en este tema son garantizar la alimentación porque a nadie le puede faltar un plato de comida. Cuidar a los niños y a los adultos mayores también es una prioridad. También terminar con la violencia social y la de género en particular, atendiendo sus consecuencias, pero trabajando en prevenir sus causas”.

Ante el estado edilicio de varios lugares históricos del patrimonio cultural, Frigerio se propuso “valorizar nuestra cultura, la esencia y la identidad entrerriana. Promover las iniciativas culturales y artísticas de todos los entrerrianos, más allá de la política. En el área de deporte, se habían prometido decenas de subsidios a instituciones y no había plata para entregarlos. Ya estamos revisando ese tema y todos los programas deportivos provinciales”.

Su preocupación por la alimentación

La deuda también repercute en hogares donde asisten adultos mayores, a lo cual el titular de Casa de Gobierno calificó como una “desinteligencia inconcebible en un tema que no puede esperar: la asistencia alimentaria a cientos de familias”. Por ese motivo, el gobierno provincial ya trabaja “en declarar la ley de emergencia alimentaria en la provincia”.

También hizo hincapié en las cuentas de los comedores y se encuentran en investigación el destino de esos fondos. Por ese motivo, el gobernador confirmó: “Estamos avanzando en determinar cuál es el mejor sistema de compra o la combinación más inteligente de sistema de compras para llegar a más personas de la mejor manera, garantizando la nutrición alimentaria, controlando que nadie desvié recursos y buscando ser más eficiente con el poco dinero que tenemos para que llegue a más personas”.

“Estamos trabajando en una planilla social única para ordenar la ayuda que brinda el Estado provincial y en una ficha especial para cada niño, donde se cruce información de salud, desarrollo humano y educación”, señaló en esa vía. También hizo mención al incremento de entre el 30 y 50% el programa de fortalecimiento familiar, un 30% las partidas alimentarias y los servicios de la residencia y un 75% las partidas de comedores y tarjetas de riesgo social”, amplió.

Educación

Por otro lado, enunció que la educación es otro de los temas fundamentales que preocupa al gobierno, dado que las estadísticas en la que se respaldó Frigerio data que “uno de cada tres niños de primaria logra terminar en tiempo y forma y con los conocimientos esperados”.

Hizo mención a los 150 establecimientos educativos en riesgo previo al inicio de clases. Sin embargo, no dudó en recalcar que “para este gobierno, que los chicos cumplan 190 días de clases es una prioridad. No hablo de un promedio, hablo de 190 días de clases en cada una de las escuelas de la provincia”.

“La educación es una responsabilidad del gobierno provincial y la asumo. Realmente me gustaría no hace este llamado, pero asumimos hace 60 días. No hay recursos y la necesidad de que los chicos inicien las clases es demasiado urgente e importante. No me da vergüenza en esta coyuntura pedir ayuda”, destacó.

Ante el gasto de 11 mil millones de pesos en adscripciones y el 25% de docentes inscriptos como suplentes en educación pública, sostuvo: “Estamos trabajando para ordenar estos temas y los fondos vayan a donde tengan que ir”.

Anunció un plan de alfabetización “para que los estudiantes de los primeros años sepan lo más básico: sepan leer y escribir. Además, año a año vamos a hacer evaluaciones provinciales para conocer el grado de avance y comunicarlo públicamente a la sociedad porque solo conociendo lo que está mal, se puede mejorar”.

También expresó que juntos a los docentes y con la comunidad educativa “en una transformación de la escuela secundaria, con contenidos actualizados, que sean relevantes al mundo moderno, con vínculos al mundo laboral para que los estudiantes tengan antes de terminar la escuela un contacto real con el trabajo y la producción. La escuela y el desarrollo van de la mano”.

Salud

Entre los objetivos prioritarios de mediano y largo plazo vinculados a salud pública, el mandatario entrerriano prometió “reordenar los 208 centros de atención primaria de la provincia, nivelar los 65 hospitales, construir una red de traslado de alta complejidad, implementar la historia clínica digital universal, garantizar centros para la n del embarazo, el parto y el posparto, implementar un sistema de turnos para que se puedan sacar por teléfono o por WhatsApp y un sistema de telemedicina para la atención a distancia”.

Producción

“La Provincia recibió fondos por 1.500 millones de pesos entre julio de 2022 y julio de 2023 para ayudar a productores afectados por la sequía, pero solo se integraron 123 millones y los restantes estuvieron depositados desvalorizándose”, reveló y anticipó que “de ese dinero, está una lista una partida de casi 200 millones para distribuir ahora y avanzamos a contrarreloj para entregar otros 400 millones que también están por vencer”.

“Avanzamos en un proyecto de ley para eliminar las tasas no retributivas que entorpecen la actividad del productor y el comerciante”, expuso y anunció “terminar con las trabas burocráticas a través de una Ventanilla Única”, al prometer “simplificar y digitalizar todos los procesos de habilitaciones” y anticipó la implementación de “aplicaciones de autogestión con pago digital para tramitar permisos de pesca y caza deportiva; y un proceso de unificación digital de la guía ganadera con el documento de tránsito de Senasa”.

“Quiero que a la hora de hacer un trámite, nunca más se le pida a un ciudadano información que el Estado tiene la obligación de tener”, sentenció.