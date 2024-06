La Justicia de Brasil condenó a Juan Darthés por estupro contra Thelma Fardin

Sentencia de seis años de prisión

Lo confirmó la abogada de la actriz. Tras el fallo judicial de un tribunal de San Pablo, el actor quedará detenido en una cárcel de régimen abierto, por lo que podrá salir durante el día.

La Justicia de Brasil condenó este lunes a Juan Darthés a 6 años de prisión en un régimen abierto por el delito de estupro contra Thelma Fardin, informaron a Infobae.

Fue un tribunal de San Pablo el que encontró al actor del delito que en la legislación argentina se conoce como violación, mientras que para la justicia brasileña se llama estupro, según explicó la abogada de la actriz a este medio, Carla Junqueira.

“Deberá cumplirlo en un régimen abierto, o sea, que puede salir del penal durante el día”, detalló la letrada.

Tras conocerse la noticia de la condena contra Darthés, se informó que Fardin y Amnistía Internacional convocaron para este lunes a las 17.30 a una conferencia de prensa, donde hablará la actriz, su abogada, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina; y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

El juicio contra Darthés comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 cuando ella tenía 16 años.

En junio del año pasado, la Justicia de Brasil había ratificado la absolución del ex protagonista de “Patito Feo” en una instancia previa a la apelación de la sentencia. En el sistema judicial brasileño se denomina “embargo”, donde se le solicitan explicaciones al juez a cargo de la causa.

El magistrado admitió errores materiales y que no estaría prescripto el atentado al pudor y generó cuestionamientos al considerar que los testimonios de testigos de la serie no eran suficientes para dar por probados los tocamientos y el sexo oral.

“Quedan dudas sobre la forma en que sucedieron los hechos descritos en la denuncia. Entiendo que debe mantenerse la absolución del imputado”, sostuvo el juez Fernando Toledo Carneiro, en esa oportunidad y en respuesta a planteos de aclaratoria por parte de la Fiscalía sobre los actos libidinosos (sexo oral y tocamientos).

Luego de conocerse ese fallo, Darthés habló desde Brasil, donde se instaló desde fines del año 2018. tras cinco años de hermetismo. #Cinco años, casi cinco años que ya pasaron…Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el actor.

Y siguió: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una mirada, con rezos…Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”. Fuente: El Once

