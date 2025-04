Lady Gaga hizo vibrar a Coachella con un show que fue considerado como uno de los mejores de la historia del festival

La artista neoyorquina regresó al desierto de Colorado con casi dos horas de música, baile, drama y sensualidad.

Con una mezcla imponente de dramatismo, teatralidad y precisión quirúrgica, Lady Gaga se adueñó de la primera noche de Coachella 2025 con una presentación que, según la crítica especializada, ya figura entre las más memorables en los 25 años del festival.

La artista neoyorquina, de 39 años, entregó un show de casi dos horas que funcionó como vitrina conceptual de su más reciente álbum Mayhem y como homenaje a las distintas eras de su carrera.

El espectáculo llevó por título “The Art of Personal Chaos”, una ópera pop con inspiración en la fama, la identidad y el conflicto interior. “Esta es la manifestación del caos”, anunciaron dos versiones de Gaga en un mensaje pregrabado que abrió la noche, una vestida de rojo y otra de blanco.

Así inició un relato que navegó entre lo gótico, lo íntimo, el frenesí y la extravagancia de una estrella que no escatimó en cambios de vestuario y despliegue escénico.

La puesta en escena exploró los conflictos internos de la fama y la identidad artística de Gaga. (Captura: YouTube/Coachella) La puesta en escena exploró los conflictos internos de la fama y la identidad artística de Gaga. (Captura: YouTube/Coachella)

Con coreografía dirigida por Parris Goebel, Gaga llevó a sus fanáticos por cinco actos que representaban una faceta distinta de su carrera: “Act I: Of Velvet and Vice”, “Act II: And She Fell Into a Gothic Dream”, “Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name”, “Act IV: To Wake Her Is to Lose Her”, y “Finale: Eternal Aria of the Monster Heart”.

Entre las imágenes más impactantes se encontró un tablero de ajedrez gigante durante “Poker Face”, donde Gaga luchaba contra una versión de sí misma que llevaba corona blanca, un atuendo que aludía al video musical de “Bad Romance” del 2009

En “Perfect Celebrity”, la potente vocalista se sumergió en un pozo de esqueletos, mientras que para “Paparazzi” apareció con muletas metálicas, una referencia directa al videoclip original.

Medios como Rolling Stone y Billboard elogiaron el show por su originalidad y compromiso creativo (Captura: YouTube/Coachella) Medios como Rolling Stone y Billboard elogiaron el show por su originalidad y compromiso creativo (Captura: YouTube/Coachella)

El repertorio además incluyó una sólida muestra de su nuevo disco Mayhem con temas como “Abracadabra”, “Disease”, “Killah” (con participación de Gesaffelstein) y “Vanish Into You”. No obstante, hubo espacio para clásicos como “Judas”, “Alejandro”, “Born This Way”, “Shallow” y el broche final, una potente versión extendida de “Bad Romance”.

La puesta en escena transformó el escenario principal de Coachella en lo que Billboard describió como “un teatro de ópera que parecía tanto un castillo medieval como una rave demoníaca”, en línea con el concepto del “Mayhem in the Desert”.

“La performance saca a flote a varias ‘Lady Gagas’ del pasado —todas siguen vivas en ella, aunque parezcan dormidas o, en este show, dadas por muertas”, describió el medio.

Para muchos, este show marcó un nuevo pico en la carrera en vivo de Gaga. Según Rolling Stone, “La narrativa —con la dirección creativa de Parris Goebel— fue transformativa, un espectáculo que ha cimentado el estatus de Lady Gaga como una ícono pop irrepetible”.

Gaga dedicó el espectáculo a sus fans, describiéndolo como un gesto romántico en tiempos de caos (Captura: YouTube/Coachella) Gaga dedicó el espectáculo a sus fans, describiéndolo como un gesto romántico en tiempos de caos (Captura: YouTube/Coachella)

Consequence.net calificó el espectáculo como uno de los mejores de la historia del festival: “Fue el set más absorbente posible, Gaga juega con la escala de una forma en la que multiplica la furia elevada de su producción… Como gran parte de su trabajo actual, el nivel de detalle y ejecución deslumbrante demostró que Lady Gaga es una intérprete teatral sin igual”.

El público, conformado por miles de “Little Monsters” y asistentes del festival, se dejó llevar por el hechizo de la intérprete.

“Los amo mucho. Quería tener un gesto romántico con ustedes, este año, en estos tiempos de caos. Decidí construirles un teatro de ópera en el desierto. Por todo el amor, la alegría y la fuerza que me han dado toda mi vida”, dijo una emocionada Stefani Joanne Germanotta en un intermedio del show.

“A veces siento que entré a un sueño cuando tenía unos 20 años, y he vivido en ese sueño desde entonces. No sabía si quería despertarme… porque, ¿y si no estabas ahí?”.

Lady Gaga se superó a sí misma con la propuesta que llevó a Coachella (Captura: YouTube/Coachella) Lady Gaga se superó a sí misma con la propuesta que llevó a Coachella (Captura: YouTube/Coachella)

Esta es la segunda vez que Gaga es headliner de Coachella. La primera ocurrió en 2017, cuando reemplazó a Beyoncé de último momento. En esa ocasión, contó con solo dos semanas para montar un espectáculo que, aunque impresionante, no tuvo la misma ambición artística que el de este año.

“He tenido bastante éxito desde la última vez que actué en Coachella”, dijo a Uproxx días antes del show. “Pero también, amo mucho mi nuevo álbum y estoy emocionada de presentarlo en vivo. Esta fue una gran oportunidad para hacer algo artístico y traer mi visión completa a la vida.”

El espectáculo sirvió como antesala perfecta para su próxima gira mundial, The Mayhem Ball, que comenzará tras su segunda presentación en Coachella el 18 de abril. La gira arrancará con fechas múltiples en Las Vegas, y continuará por México, Brasil y Singapur.

Setlist de Lady Gaga en Coachella

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Perfect Celebrity

Disease

Pararazzi

Alejandro

The Beast

Killah (with Gesaffelstein)

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Shadow of a Man

Kill for Love

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

Bad Romance. Fuente: Infobae

