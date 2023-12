Las revelaciones de Julián Álvarez: el partido con México y la anécdota con Enzo Fernández

Julián Álvarez fue una de las figuras inesperadas de la Selección Argentina en la consagración del Mundial de Catar 2022. Arrancó como suplente y terminó siendo el segundo goleador del conjunto de Lionel Scaloni con cuatro tantos. Clave en la conquista en Medio Oriente, la Araña reveló que vivió con mucho miedo el partido ante México, pero se mantuvo con tranquilidad en la previa de la final ante Francia.

“El segundo encuentro fue durísimo. Después de perder con Arabia Saudita, ya se convirtieron en seis finales. No teníamos margen de error para nada. Estaba en el banco, pero creo que nunca sentí tanto cagazo”, -confesó el delantero de Manchester City- “después de ganar, ya teníamos mucha más confianza y casi que pensábamos en los octavos”.

“Creo que fue mi mejor partido en la Selección. En el momento que hice el gol, ni me acordaba que había arrancado desde el área, pero después lo vi y aún con un poco de suerte y todo, es un golazo”, declaró en Campeones, la serie de Star+, con respecto a la semifinal frente a Croacia, en la que se despachó con un doblete.

A pesar del miedo que sintió en la previa del duelo frente a México, confesó que estaba mucho más tranquilo antes del cruce contra Les Bleus: “No me acuerdo de cosas puntuales, pero sí de hablar con Enzo (Fernández) en la pieza y decir: ‘Vamos a jugar una final del mundo’. Él estaba ansioso, pero yo no. El día del partido, yo le decía que ya quería que termine el partido y que estemos festejando, que no quería ni jugar, quería que pase rápido”.

Julián Álvarez y el Mundial de Catar 2022

“La Copa del Mundo es la más linda. No solo por lo que significa, para mí es la mejor. Fue increíble cuando la vi por primera vez. Pasé de ir con la ilusión de ganarla a tenerla entre mis manos en 30 días. No me dio ni tiempo para imaginármelo”, comentó el ex delantero de River.

“No sé si me cambió la vida en algo ser campeón del mundo, pero haber logrado esto que era el sueño máximo te da cierta tranquilidad. Ahora hay que intentar hacerlo de vuelta, es la máxima competición a nivel futbolístico. Es el evento deportivo más grande del mundo, es histórico, es difícil, se juega cada cuatro años. Es difícil, pero ese es el objetivo”, sentenció el actual jugador de Manchester City. Fuente: TyC Sports