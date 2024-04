Ley Bases: tras tenso arranque y fuertes cruces, sigue el debate en el recinto

La sesión en Diputados

La maratónica sesión de la Ley Bases se extendería por 25 horas. La votación será por capítulos y no habrá cuarto intermedio. Se debate la reforma laboral, privatizaciones y un paquete fiscal que incluye Ganancias, entre los ejes centrales.

La Cámara de Diputados sesiona este lunes para debatir la nueva de Ley de Bases y Puntos de Partida que el Gobierno negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, para implementar una serie de reformas laborales, económicas y sociales en el país.

Tras el fracaso de febrero, La Libertad Avanza (LLA) se muestra optimista sobre poder avanzar con la ley, además del paquete fiscal, que también se discutirá en esta sesión de manera conjunta.

El quórum que habilitó la sesión se logró pasadas las 12.20, con la presencia de 135 legisladores en sus bancas.

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

Eso destrabó el tire y afloje y permitió que el jueves pasado se realizará el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría.

De esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse este lunes, en el marco de una sesión que se extendería hasta martes y, según supo Noticias Argentinas, no habría cuarto intermedio durante la madrugada.

Según estimaron fuentes parlamentarias, la sesión podría extenderse por más de 30 horas sin interrupciones, ya que se descartó en la reunión de labor que vaya a convocarse a un cuarto intermedio en la madrugada.

Al inicio de la sesión, se votó afirmativamente el Plan de Labor para que al cabo del debate en general de las dos leyes se vote por capítulos y no por artículos, aunque algunos bloques manifestaron objeciones y pidieron que se admitan algunas excepciones para abrir algunos títulos y poder desmenuzar por artículos.

Hostil recibimiento a los diputados dialoguistas

La sesión por la Ley de Bases del presidente Javier Milei motivó una serie de reclamos en contra del oficialismo y de los diputados de los bloques opositores que ya anticiparon su acompañamiento al proyecto.

En las inmediaciones del Congreso se dieron manifestaciones en contra de los legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO y del bloque Hacemos Coalición Federal por votar a favor de la extensa ley.

“Traidores a la Patria”, afirmaba un cartel con los rostros y los nombres de los diputados de esas bancadas que acompañarán la votación firmado por el Frente de Trabajadores jubilados.

Además, apareció un muñeco con la cara del presidente Milei y la leyenda “La casta son los jubilados”.

El Congreso amaneció con un fuerte operativo de seguridad, mientras que la ministra del área nacional, Patricia Bullrich, aseguró que se aplicará el protocolo antipiquetes de ser necesario ante un corte de calles.

Menem le cortó el micrófono a la diputada Gaillard

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le cortó este mediodía el micrófono a la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, quien estaba desarrollando una cuestión de privilegio en contra del riojano por no haber dado lugar al pedido de sesión especial de su bancada para mañana a fin de rechazar el DNU 70.

La legisladora kirchnerista de Entre Ríos se estaba excediendo en el uso del tiempo estipulado en esta primera tanda de cuestiones de privilegio, y tras una primera advertencia el titular de la Cámara baja procedió a silenciar el micrófono y darle la palabra al siguiente orador.

Antes de que sucediera ese incidente, Gaillard apuntó contra Menem por la supuesta “censura” en el canal Diputados TV a raíz de una serie de hechos irregulares que ocurrieron pocas semanas atrás.

Luego arremetió contra él por haber denegado el pedido de sesión especial para mañana a las 11 pedido por Unión por la Patria para rechazar el mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica.

“En esta cámara no es discrecional o no otorgar la sesión especial”, indicó la entrerriana, que recordó que las convocatorias a sesiones especiales están reguladas en el artículo 35 y 36 del reglamento.

Gaillard reconoció que la sesión especial por la Ley Bases de este lunes se iba a extender más allá del horario de inicio de la sesión pedida por el titular de su bloque, Germán Martínez, para mañana.

“Efectivamente se iba a extender. Usted tendría que haber convocado para mañana y si esta sesión no terminaba, la levantaba (la sesión de UP)”, reprochó. “Pero tiene que cumplir el reglamento”, remató.

Reforma laboral: Del Caño cuestionó “el regalito” antes del 1 de Mayo

El diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nicolás del Caño apuntó hoy contra el oficialismo y las fuerzas de la oposición afines al Gobierno que tienen la decisión tomada de votar a favor de la reforma laboral contenida en la Ley Bases.

“¿Qué regalito en vísperas al Día del Trabajador? Muchos van a votar acá una reforma para meterle la mano en el bolsillo a los laburantes”, se quejó airadamente el legislador trotskista al formular una cuestión de privilegio en la sesión de la Cámara baja.

Del Caño recordó que el presidente Javier Milei ganó las elecciones del año pasado prometiendo al pueblo que iba a “ajustar a la casta” y destacó que al final quedó al descubierto que su intención era “ajustar a la clase trabajadora”.

“Al final la casta está de fiesta y los que pagan este ajuste brutal son las clases trabajadoras”, señaló el ex candidato a vicepresidente del FIT, que catalogó al oficialismo como “la casta paleo libertaria”.

Para el diputado de izquierda, en el Gobierno “no van a poder ocultar lo que están haciendo con este paquetazo”, y agregó que “tienen miedo y por eso están apurando para tratar estas leyes rápidamente”.

“¿Se creen que esto va a pasar así nomás?”, preguntó de forma retórica, y subrayó las “décadas de historia” que tiene la clase obrera en la defensa de sus derechos.

“Hay que unificar todas las peleas y toda la bronca que es hoy es mayoritaria. No se crean que tienen crédito para que acá hagan los que quieran porque el año pasado los votó una mayoría. La gente lo votó porque iba a ajustar a la casta, no a las mayorías trabajadoras”, consideró Del Caño.

El capítulo de modernización laboral fue incluido en la Ley Bases luego de intensas negociaciones con el acuerdo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

Este último bloque, coordinado por Miguel Pichetto, logró que la versión final de la reforma laboral fuera más acotada, lo que generó el descontento de la UCR, del PRO, e incluso de un sector interno de la propia bancada como la Coalición Cívica.

Espert y el nuevo piso del impuesto a las Ganancias

Como miembro informante del oficialismo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, defendió tanto la ley Bases como el paquete fiscal que se están discutiendo en la sesión especial de la Cámara de Diputados, y sobre el nuevo piso del impuesto a las Ganancias que propone la iniciativa consideró que seguirá siendo “altísimo”.

“Seguimos teniendo un mínimo no imponible altísimo”, dijo el diputado oficialista en el recinto, recientemente incorporado a las filas del bloque de La Libertad Avanza.

Como primer orador del debate por ambas leyes, Espert insistió en que “el paquete fiscal deja el piso muy alto”, al referirse al mínimo no imponible de 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y de 2.200.000 para casados con hijos.

La Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno propone reponer la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias (renombrado impuesto a las Ingresos Personales) luego de que la gestión anterior del Frente de Todos la dejara sin efecto en medio de la campaña electoral.

“Los que sostienen que ‘el salario no es ganancia’ deberían votar de cabeza” esta reforma, recomendó Espert durante su intervención.

Germán Martínez: “Este es un gobierno de tramposos y mentirosos”

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió hoy con los tapones de punta contra la Ley Bases, y sostuvo que “este es un gobierno de tramposos y mentirosos” por hacer creer que esta es una versión “atenuada” respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero pasado.

“No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos. Y este es un gobierno de tramposos y de mentirosos”, despotricó el santafesino al tomar la palabra durante el debate en la sesión especial.

Para Martínez, “es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior”.

“Que tenga menos artículos no significa que sea mejor; al contrario, incorpora aspectos como todo el paquete de la reforma laboral y todas las cuestiones previsionales que no estaban en debate antes”, agregó.

Sobre la iniciativa de Medidas Fiscales, Relevantes y Paliativas que se está tratando conjuntamente con la ley ómnibus, dijo que “lejos de mejorar la idea primigenia que tenía el Gobierno alrededor de este tema lo que hace es empeorarlo”.

“Ciertamente trabajadores que no pagaban Ganancias van a volver a pagar, el escalón más alto de contribuyentes que pagan Bienes Personales va a tener una alícuota más chica, van a dejar en la lona a monotributistas sociales, van a llevar adelante un blanqueo de capitales que es tirarle la alfombra roja al producido por las economías delictivas en la República Argentina”, enumeró.

Martínez también cuestionó la idea de que el oficialismo esté “impulsando una reforma laboral light”.

“Es falso. Lo meten para que un bloque se siente y les de quórum, se enoje quien se enoje”, dijo al hacer alusión, sin nombrarlo, al bloque Hacemos Coalición Federal.

“Es una reforma laboral que termina con cualquier tipo de estabilidad laboral en la planta permanente”, dijo Martínez sobre el capítulo que regula el empleo público.

“¿Qué están haciendo ustedes hoy acá? Dan quorum y quieren que se apruebe algo que blinda el capítulo laboral del DNU que está observado y suspendido por los fallos judiciales. Perverso es lo que están haciendo”, fustigó, dirigiéndose a la oposición dialoguista.

Según el titular del bloque de Unión por la Patria, “la República Argentina no necesita la ley bases ni un mega DNU refundacional”.

“Argentina no se tiene que refundar. Despejemos toda idea de tabula rasa, toda posibilidad de empezar de cero”, insistió.

“Toda vez que tuvimos proyectos refundacionales que dijeron que había que arrancar de cero, hicieron pelota la Argentina”, señaló Martínez, y comparó este proceso de La Libertad Avanza con las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, y el gobierno constitucional de Carlos Menem.

Juan Manuel López: “El presidente tiene una emocionalidad desbordada”

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cargó hoy contra el presidente Javier Milei a quien acusó de querer “degradar el debate” por la ley de Bases, y aseguró que “tiene una emocionalidad desbordada”.

Al intervenir en la sesión especial, el legislador opositor llamó a “no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente de la Nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego”.

“Porque el Presidente, después de que se sancione esta Ley de Bases, tiene miedo de que se note que no hay equipo, de que se note que no hay pericia, y no va a tener más excusas para gobernar y trazar un programa de salida”, señaló.

López consideró que el “presidente tiene un carácter, una emocionalidad desbordada”, y también opinó sobre su hermana Karina Milei, de quien dijo que “es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo”.

Sobre el sentido del voto del grupo de seis diputados de la Coalición Cívica (que a partir de mañana dejará de formar parte de Hacemos Coalición Federal) dijo que no son “mezquinos, ni especuladores ni mucho menos cobardes”.

“Vamos a votar a favor lo que haya que votar a favor y consideremos pertinente y votaremos en contra lo que nos parezca”, afirmó, y ratificó que no acompañarán la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo.

“Miedo no tenemos, no le tuvimos miedo en su momento ni a Aníbal Fernández ni a (Julio) De Vido, ni a Néstor ni Cristina (Kirchner), mucho menos vamos a tener ahora miedo de apoyar o de criticar”, continuó López, uno de los referentes del partido político que lidera Elisa Carrió.

En tanto, denunció que está en marcha “un evidente y posible acuerdo de impunidad que se está tramitando” con la promoción de la candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, y al respecto advirtió que Milei “después tendrá que hacerse cargo”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com