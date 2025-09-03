Lionel Messi sorprendió en el teatro: fue a ver la obra de Nicolás Vázquez

(NA).

La presencia del capitán argentino se mantuvo en reserva hasta el final de la función. Recién al ponerse de pie, entre aplausos y emoción, el público advirtió que había compartido la función con el ídolo máximo del fútbol mundial.

Una velada familiar y cultural

Messi asistió acompañado de su familia: su mamá Celia, su papá Jorge, sus hermanos Matías y Rodrigo, además de sus sobrinos. La ovación fue inmediata y vibrante, en una especie de homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo.

El astro argentino eligió disfrutar de una salida cultural en la previa del compromiso de la Selección frente a Venezuela, previsto para este jueves.

“Te lo había prometido que iba a venir, tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y, bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí es lo más importante”, dijo Messi desde el escenario.

Finalmente, a modo de cierre y tras el pedido de silencio de quienes se encontraban arriba del escenario para poder oír adecuadamente al 10, la Pulga declaró agradecido: “Me hiciste disfrutar, la pasamos muy, muy bien y fue un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”, le dijo al actor.

Encuentro íntimo con Nicolás Vázquez

Al finalizar la función, Messi se dirigió al camarín donde conversó en privado con Nicolás Vázquez durante varios minutos. El encuentro selló una noche que unió al deporte con el arte, marcada por la amistad, la emoción y la admiración del público.

La visita del campeón del mundo al teatro porteño dejó una postal única que se viralizó rápidamente en fotos y videos, confirmando una vez más la cercanía de Messi con la gente y su costado más humano fuera de las canchas. (Con información de NA).

