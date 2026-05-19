Los salarios registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo
En marzo, los salarios registrados aumentaron menos que la inflación, lo que implicó una nueva pérdida del poder adquisitivo, según datos del INDEC.
Los salarios registrados en Argentina volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo, al registrar un aumento del 3% frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De esta manera, se confirmó una nueva pérdida del poder adquisitivo y la séptima caída consecutiva de los haberes registrados en términos reales. Según estimaciones privadas, la baja acumulada del poder de compra alcanza el 4,67%.
Diferencias entre sector público y privado
Dentro del sector estatal, el salario nacional avanzó 5,8% y el provincial 4,7%, lo que permitió una leve recuperación mensual del poder adquisitivo del 1,61%. Sin embargo, en el acumulado de los últimos siete meses, aún registra una caída del 4,39%.
El comportamiento salarial mostró diferencias entre sectores. El sector público fue el que más traccionó el promedio, con una suba del 5% en marzo, mientras que el sector privado registró un incremento menor, del 2,1%.
En cambio, los salarios del sector privado volvieron a quedar por debajo de la inflación, con una pérdida del poder de compra del 1,28% en marzo y una baja acumulada del 4,8% en el último período.
Caída del poder adquisitivo
En el acumulado del actual esquema económico, los salarios registrados muestran una pérdida del 9,2% en términos reales frente al IPC vigente. En tanto, si se considera un índice alternativo, la caída podría ser mayor y alcanzar el 18,8%.
El sector público es el más afectado, con una contracción del 17,03% real, mientras que el privado registra una merma del 4,8%.
La dinámica salarial refleja así un escenario en el que los ingresos continúan perdiendo terreno frente a la inflación, afectando de manera directa el poder de compra de los trabajadores registrados. Fuente: El Once
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