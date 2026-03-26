Mantenimiento de calles en la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles por diferentes puntos de la ciudad.

Limpieza, borrado de huellas y pozos; y ensanche, relleno y compactación en calle Rocamora entre Quiroga y Taboada y Contín; Belgrano entre Bernardo de Irigoyen y La Rioja; y Marchini entre Mosconi y Alberdi.

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