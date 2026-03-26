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    Mantenimiento de calles en la Ciudad

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    Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles por diferentes puntos de la ciudad.

    Limpieza, borrado de huellas y pozos; y ensanche, relleno y compactación en calle Rocamora entre Quiroga y Taboada y Contín; Belgrano entre Bernardo de Irigoyen y La Rioja; y Marchini entre Mosconi y Alberdi.

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