    Martes: Diferentes Trabajos en la Ciudad

    Nogoyá

    En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, realizó diversos trabajos en la ciudad que contemplaron tareas de perfilado, relleno y mejoramiento de calles.
    📌Perfilado de calles en Barrio UPCN.
    📌Mejoramiento de la arteria Juan José Paso de Villa 3 de Febrero.
    📌Colocación de material y reafirmado de calle Marchini.

