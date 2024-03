“Messi está descartado”: cuándo estiman en Inter Miami que volverá a jugar

El astro argentino se ausentará en el duelo de Las Garzas de mañana, pero retornaría por la Concachampions entre semana

Como podía suponerse, Lionel Messi no formará parte de la lista de convocados con la que Inter Miami afrontará el duelo de mañana por la Fecha 6 de la MLS ante New York FC (arrancará a las 20:30 hora argentina) debido a que entró a la recta final de su rehabilitación por una lesión muscular.

“Está trabajando con los fisios, está descartado para mañana. No va a estar disponible porque trataremos lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey, acá en casa. Sí, es una posibilidad que juegue ahí, estamos trabajando para eso, él está trabajando para eso con el cuerpo médico”, fue lo que declaró Javier Morales, asistente de Gerardo Martino en Las Garzas.

El 14 de marzo, Messi fue reemplazado en el partido revancha por la Concachampions ante Nashville debido a una molestia en su isquiotibial derecho. La distensión se confirmó y por eso se ausentó en los dos duelos siguientes frente a DC United (victoria 3-1 en condición de visitante) y New York Red Bulls (derrota 4-0 también fuera de casa). Este será el tercer compromiso que el rosarino mire desde afuera, aunque todo apunta a que su regreso va a ser por el certamen continental.

“Está descartado para mañana y trataremos de que esté para el próximo partido con Monterrey”, sentenció Morales. El plan es que Leo se recupere al 100% de su molestia y luzca la número 10 el próximo miércoles, cuando Inter Miami abra su serie de cuartos de final de la Concachampions frente al conjunto mexicano.

Hay que mencionar que el capitán de la selección argentina fue excluido de la nómina de Lionel Scaloni para la última gira por Estados Unidos (amistosos ante El Salvador en Philadelphia y Costa Rica en Los Ángeles) debido a esta lesión. Mientras llevó adelante su recuperación, Messi estuvo pendiente a todo momento de la suerte de su equipo nacional. Así lo confió Rodrigo De Paul, quien contó ante las cámaras que lo había mensajeado por teléfono celular luego del 3-1 ante los salvadoreños.

Claro está que Messi está enfocado en llegar lejos en las competiciones con su club y también afinarse para disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos. Scaloni dijo sobre la nómina de citados para ese torneo: “Garantizar a ninguno, solo al que no vino (por Lionel). El resto pico y pala. Bueno, a Fide (Di María) también lo vamos a meter. Lo tiene garantizado”.

En la última entrevista que brindó Messi, describió cómo son sus cuidados personales para mantenerse vigente y respondió sobre su retiro profesional: “Siempre comí bien y me entrené, pero a medida que crecí me di cuenta que el esfuerzo físico se hace cada vez más difícil. A medida que envejeces, las cosas se hacen más difíciles. No pienso en eso (el retiro) todavía. En el momento en que sienta que no voy a beneficiar a mi equipo, me retiraré. Cuando llegue el momento, encontraré el camino a lo que me llene”.

En tanto, reveló cómo pasa su tiempo en Miami: “Intento disfrutar muchísimo de mi familia. Nada específico, juego con mis hijos. A la pelota o a los videojuegos, lo que cualquier padre puede hacer. La verdad es que a los tres (Thiago, Mateo y Ciro) en este momento les encanta jugar a la pelota. Cuando no están en el colegio, es jugar a armar partiditos”.

El Tata Martino tuvo que lamentar una mala noticia en las últimas horas: la lesión de Federico Redondo. Luego de su participación por la gira amistosa de la Selección Sub 23 por México, el mediocampista de 21 años sufrió una rotura de ligamento colateral lateral en su rodilla izquierda y será baja para Inter Miami por los próximos meses. Desde la franquicia de Estados Unidos precisaron en un parte médico oficial: “Redondo ha sufrido una lesión y se espera que esté de baja durante aproximadamente ocho semanas”. Fuente: Infobae

