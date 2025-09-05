Messi marcó un doblete en su despedida oficial de local y Argentina ganó 3-0 sobre Venezuela

Lionel Messi anotó el primer tanto a los 39 del primer tiempo y luego en el segundo tiempo, el gran ingreso de Lautaro Martínez y el ‘10’ del Inter Miami, en una ráfaga, terminaron de definir el encuentro a favor del equipo de Lionel Scaloni.

De esta forma, Argentina cosechó su duodécima victoria en 17 encuentros en estas Eliminatorias, ratificando su status de los últimos años. Llegó a 38 puntos y le sacó 10 puntos de ventaja a Brasil, su más inmediato perseguidor.

Por otra parte, Venezuela deberá esperar a la última fecha para definir si avanza al Repechaje de las Eliminatorias, donde tendrá que medirse contra Colombia.

En el caso de la Albiceleste, volverá a presentarse el próximo martes, nuevamente a las 20:30 horas, frente a Ecuador en la altura de Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias.

Las incidencias del partido

A los 40 segundos del partido, Venezuela ingresó al área y amagó con patear al arco, pero la zaga central logró despejar el peligro.

Casi llegó el primero de Argentina, tras una gran triangulación de pases que Julián Álvarez terminó rematando y el arquero envió al tiro de esquina. En la siguiente jugada, “Cuti” Romero anotó el gol, pero estaba en posición adelantada.

Argentina domina el partido y ha tenido varios acercamientos al área de Romo, pero por el momento no consigue plasmar la diferencia en el marcador. La visita se repliega y espera un contragolpe.

A los 21 minutos, llegó la segunda llegada de riesgo del elenco de Lionel Scaloni. Nicolás Tagliafico, tras una serie de rebotes, remató desde la izquierda y Romo respondió.

Una gran jugada colectiva de Argentina para abrir el marcador a los 39 minutos. Recuperó Leandro Paredes en mitad de cancha, metió un pase tres dedos a Julián Álvarez, que se sacó de encima a un defensor y cedió al astro argentino, que se la picó al arquero.

La última jugada del primer tiempo fue de la mano de Thiago Almada, que pateó desde la izquierda al segundo palo y el arquero respondió sacando la pelota.

Terminó el primer tiempo, con victoria parcial 1-0 de Argentina. A lo largo de los 45 minutos, mostró una superioridad absoluta en la cancha.

Durante el inicio del complemento, Argentina volvió a la sintonía del inicio del partido. Se mostró expectante y aprieta a Venezuela en busca del segundo gol.

A los nueve minutos, un intento de Severino por parte de la Vinotinto fue lo mejor que tuvo hasta el momento el conjunto de Batista.

Probó Franco Mastantuono a los 12 minutos desde la puerta del área, pero el disparo se fue por arriba del travesaño.

A los 14 minutos, Aramburu fue amonestado en la visita por una dura infracción sobre Julián Álvarez en la mitad de cancha.

Tuvo Messi el segundo de su cuenta personal a los 16 minutos tras una habilitación de cabeza. Sin embargo, Romo adivinó la intención del jugador de Inter Miami.

Cristian Romero fue amonestado por una falta en mitad de cancha. A la jugada siguiente, una gran habilitación de Rodrigo de Paul le permitió quedar mano a mano a Nicolás González (ingresó por Mastantuono), pero nuevamente el arquero adivinó la intención.

Thiago Almada se perdió otra chance inmejorable para la Albiceleste al recibir el balón en el área chica tras un rechace de la defensa venezolana. Sin embargo, le pifió al balón y el remate se fue lejos del arco.

Nicolás González picó por la izquierda y durmió a la defensa venezolana, tiró el centro y permitió que Lautaro Martínez, que ingresó por Julián Álvarez, se tiró de palomita y metió el segundo gol.

Se abrieron los espacios y llegó el tercero de Argentina: nuevamente con espacios, Almada tiró un centro atrás y Messi, sin marca, marcó el tercero para empezar a definir la historia.

Argentina cerró una sólida victoria 3-0 ante un gran marco de público y llega con ánimos al último partido.

Formaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Eduard Bello; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista. Fuente: El Once

