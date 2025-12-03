Miércoles con ascenso térmico y cielo despejado en gran parte del país

En Entre Ríos, la temperatura continuará en ascenso, con máximas que rondarán los 31°C, impulsadas por viento proveniente del este. El ambiente será cálido y estable durante toda la jornada.

En el norte argentino, las condiciones también se mantendrán firmes, con tiempo estable, calor sostenido y viento del sector sudeste/este. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 27°C y 32°C, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores del extremo norte.

En el centro del país, especialmente en la provincia de Córdoba, las máximas alcanzarían entre 29°C y 33°C, incluso por encima de lo previsto en ciertas áreas.

La combinación de la circulación de viento norte y la fuerte insolación típica de esta época del año continúa promoviendo un aumento generalizado de las marcas térmicas. Sin embargo, este comportamiento será apenas el inicio: entre miércoles y viernes, el ascenso térmico será aún más intenso, llevando a varias provincias a superar los valores medios habituales para este período. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com