Milei afirmó que la “desinflación se nota” y reiteró sus dichos sobre el salario

Una entrevista con el presidente

Suspendió su presentación en la Feria del Libro y habló de “intento de sabotear”. Celebró la media sanción de la Ley Bases e insistirá con lo que quedó afuera tras las legislativas. Destacó que “los salarios le están ganando a la inflación”

El presidente Javier Milei suspendió su participación en la Feria del Libro debido a que considerar que sectores del kirchnerismo quieren “sabotear la presentación”. Prevista para el 12 de mayo, en el predio de La Rural, el mandatario aseguró que no presentará su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, ya que alertó que hay sectores que inducen comportamientos “no propios de la cultura”.

“Han amenazado que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo a comportamientos no propio de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad”, argumentó en declaraciones radiales.

En la misma línea, el mandatario agregó que Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, pronunció un “discurso violento e impropio, con cuestiones falsas”, y aunque evitó precisar donde realizará la presentación adelantó que lo hará junto al diputado José Luis Espert.

Ley Bases y Pacto Fiscal

Tras la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, Milei planteó que no vive “en la falacia del Nirvana”, y si bien destacó que el Gobierno avanzó en el objetivo, admitió que el proyecto no refleja “todos los pasos” que le gestión esperaba dar.

“Si tomamos todo, son cinco veces la reforma de Menem. Lo que no entró, lo haremos en otra etapa”, admitió sobre los puntos que debieron quedar afuera del proyecto, y puntualizó: “Las meto el 11 de diciembre de 2025”.

Asimismo, destacó la labor del jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, y de la diputada del mismo espacio Silvia Lospenato ya que considera que se comportaron “de una manera casi espartana” en defensa de los objetivos del Gobierno.

“Me sorprendieron algunos discursos. Lospenato hace un trabajo que no se ve y es una máquina de trabajar”, subrayó sobre la legisladora.

Por otra parte, camino al Pacto de Mayo previsto para el 25 del mes en la provincia de Córdoba, el jefe de Estado anticipó que los gobernadores que no acompañen la Ley Bases en la Cámara de Senadores no participarán del pacto. “Hay gente que no quiere ir por esta línea. Dudo que Kicillof quiera venir”, sostuvo.

Macri, ¿candidato?

Con la mira en las elecciones legislativas de 2025, Milei evitó hablar de la posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri compitiera como candidato por su espacio. “Hay que revalorizar lo que él hizo. En su frente interno no lo ayudaron. No sé si él tiene intenciones de volver o no. Con él tengo una excelente relación”, eludió tras la consulta.

El “rebote” de la economía

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente aseguró que la inflación “cae de manera sensible” y que la actividad “se está recomponiendo”, con lo cual garantizó que “ya hay un rebote de la economía”.

Según el jefe de Estado, el FMI “no puede creer lo que estamos haciendo. Acá, el populismo salvaje destruyó el capital. Entonces, lo que estamos haciendo permitirá un fuerte impulso de la economía”.

“La economía de corto plazo ya está teniendo una recuperación. Los salarios le están ganando a la inflación y la inflación está viniendo a la baja”, sostuvo Milei, en declaraciones a una radio porteña.

Además, consideró que “a medida que se reordene la macro y se recompongan los precios relativos los salarios le empiezan a ganar a la inflación. De hecho, es lo que pasó el mes pasado”.

Los salarios

También, destacó que “los salarios le están ganando a una inflación que está a la baja”.

“Estoy dispuesto a dar la vida por la libertad. Voy a defenderlo hasta el último suspiro de mi vida”, insistió, y afirmó que el proceso de “desinflación se nota”. “En las últimas dos semanas de abril, los precios de alimentos y bebidas mostraron desinflación”, remarcó.

“Pero es un proceso que demanda tiempo. En la medida en que los salarios le ganen a la inflación va a haber una recomposición del salario real y eso va a permitir recomponer la demanda. Y a medida que la inflación baja, las jubilaciones se recomponen”, enfatizó.

Dólar y cepo

Con relación al cepo cambiario, insistió con que “en algún momento del año” se podrá abrir al tiempo que planteó que la economía “se está monetizando”. “No emitimos más, porque la emisión monetaria es una estafa. Y en ese contexto, como la cantidad de pesos está fija, si los individuos necesitan aumentar la monetización, tienen que ir al colchón y poner la plata en el sistema”, reiteró.

“En la monetización virtuosa va haber más monedas extranjeras. Entonces, a largo plazo, habrá una dolarización de hecho”, afirmó, y concluyó en la necesidad de lograr un sistema impositivo “simplificado, con cuatro impuestos que sean pagables y entendibles”.

Postulación a la Corte

El presidente Javier Milei se expresó sobre la postulación del Gobierno para que el juez federal Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”, sostuvo el mandatario durante la extensa entrevista radial.

Juez federal Ariel Lijo.

“Hay una ventaja relativa que tiene Lijo, y es que sabe cómo funciona el sistema de la Justicia en la Argentina; y si queremos hacer una reforma hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”, dijo el mandatario y agregó que “mi único interés es que la corte falle acorde a los principios de la Constitución”.

Tras ello, Milei afirmó: “Tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar de algo. Por eso puedo ir al hueso, soy un tipo que está limpio. Necesito volver a los valores de Alberdi. Abrazarnos a rajatabla a la Constitución Nacional”. En ese sentido, prometió que si encontrara que un funcionario incurrió en un caso de corrupción “le pego una patada en el culo”. Y para cerrar el tema aseguró que “mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución Nacional, no necesito una Corte adicta”. Fuente: (NA-ElObservador)

