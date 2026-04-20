Multarán a quienes evadan el pago de peaje en rutas concesionadas de Entre Ríos

A pesar del sostenido crecimiento en la adhesión a los sistemas de pago manual electrónico, se registra aún un nivel de incumplimiento por parte de algunos usuarios, quienes manifiestan no contar con medios de pago habilitados al momento de abonar, alegando disponer únicamente de efectivo. Esta situación se da luego de transcurrido un período prudencial de más de tres meses desde la implementación del sistema, el cual ha sido adoptado por una amplia mayoría de los usuarios.

Cabe recordar que el no pago o la evasión de la tarifa de peaje constituye una infracción de tránsito.

En este sentido, se ha iniciado el proceso de articulación con la Policía de Entre Ríos y las agencias de cobro de infracciones de tránsito, a fin de implementar en las próximas semanas un sistema efectivo de control y sanción. Conforme a la normativa vigente en materia de tránsito, la evasión del pago de peaje se encuentra sancionada con multas que pueden ir de 100 a 300 unidades fijas, sin perjuicio del recupero del canon adeudado por parte del concesionario.

Vale recordar que la unidad fija de tránsito suele estar vinculada al precio de un litro de nafta súper. Teniendo en cuenta que actualmente el precio ronda los 2.300 pesos, las multas pueden llegar a valores cercanos a los 700.000 pesos.

A fin de evitar inconvenientes y sanciones, se recomienda a los usuarios adoptar y utilizar de manera habitual los sistemas de pago disponibles.

Se destaca que TelePASE continúa siendo la opción más económica, ágil y dinámica para el tránsito por el corredor.

La Autovía del Mercosur administra el Tramo Oriental, uno de los ejes de infraestructura vial más relevantes de la Argentina, conformado por las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14, y el complejo de vinculación Zárate–Brazo Largo, la RN 135, la RN A-015, la RN 117, con acceso a los Pasos Fronterizos. Fuente: El Once

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