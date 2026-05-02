Murió Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y cuatro veces campeón paralímpico

Su familia confirmó el fallecimiento en un comunicado: “Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo”.

El deporte mundial se viste de luto para despedir a una de sus figuras más inspiradoras. Alex Zanardi el expiloto de Fórmula 1 que logró transformar el dolor en una bandera de resiliencia. El italiano que supo brillar en las pistas más exigentes y en los Juegos Paralímpicos dejó de existir luego de una vida dedicada a desafiar los límites de lo imposible.

Nacido en Bolonia en 1966, Zanardi fue mucho más que un piloto. Su vida estuvo marcada por el talento, la tragedia y una capacidad de superación que lo transformó en un ejemplo mundial.

Apasionado por los motores desde chico, Zanardi se destacó en el karting y luego brilló en la Fórmula 3 y la Fórmula 3000. Su gran salto llegó a la Fórmula 1, donde disputó 44 carreras entre 1991 y 1994 y en 1999, con equipos como Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

De la Fórmula 1 al accidente que cambió su destino

Pero su vida cambió para siempre el 15 de septiembre de 2001. Mientras corría en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un accidente brutal: perdió el control de su auto, que quedó partido en dos. Zanardi fue trasladado de urgencia a un hospital en Berlín, donde permaneció en coma inducido y los médicos debieron amputarle ambas piernas para salvarle la vida.

Lejos de rendirse, Zanardi volvió a las pistas. El 19 de octubre de 2003, reapareció en Monza al volante de un BMW adaptado y compitió hasta 2009 en el Mundial de Turismos.

Alex Zanardi celebra su oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. (DPA).

Su espíritu inquebrantable lo llevó a reinventarse como paraciclista. En 2011 ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad handbike, batiendo el récord de la prueba. En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 conquistó dos medallas de oro y, en Río 2016, sumó otro oro y una plata. Así, se consolidó como uno de los grandes referentes del deporte adaptado a nivel mundial.

El 19 de junio de 2020, mientras participaba en una exhibición benéfica en las afueras de Siena, Zanardi sufrió otro accidente: perdió el control de su bicicleta y chocó de frente contra un camión. Fue operado de urgencia y permaneció en estado crítico durante meses. Fuente: El Once

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