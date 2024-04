Nadal sacudió al mundo del tenis: “Me lo tomo como mi último año”

En la antesala de su debut en el Barcelona Open, la leyenda española de 37 años afirmó que ya piensa en el retiro.

La leyenda del tenis Rafael Nadal afirmó que el 2024 se lo toma como su último año en actividad tras estar 100 días fuera de las canchas y en la previa de su estreno en el Barcelona Open – Trofeo Conde de Godó.

En la antesala de lo que será su debutante el italiano Flavio Cobolli en el abierto de la capital catalana, el tenista de 37 años declaró: “Voy a estar en pista. Para mí es un regalo poder estar en Barcelona, me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. Por eso tiene un sentimiento más especial”.

A pesar de que el hoy número 646 del ranking ATP esté en el ocaso de su carrera, Nadal aclaró que no irá de paseo al Barcelona Open: “En la vida siempre hay un final. No sé si será mi última participación, pero esa es mi sensación actual. Estoy feliz de estar aquí, es un regalo. Quiero disfrutarlo sin renunciar a ser competitivo, no me lo tomo como un homenaje. Saldré a hacerlo lo mejor posible, a darme oportunidades”.

Sobre su preparación para este certamen en su país, el ganador de 22 Grand Slams sostuvo que “fue una semana de entrenamiento muy positiva. Estuve entrenándome con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Me siento listo para competir”.

“No estar me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado esta semana y me siento suficientemente a gusto para jugar mañana” agregó el mallorquín refiriéndose a su ausencia en Montecarlo.

Por último, el español que conquistó cinco Copas Davis habló sobre la ausencia de su compatriota Carlos Alcaraz en el certamen de Barcelona: “Me sabe mal por él, porque no puede jugar un torneo importante que ha ganado dos veces, y le deseo que se recupere rápido y bien. Pero yo no estoy capacitado para pensar en semifinales”. Fuente: NA

