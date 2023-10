Nuevo “IFE”: el cronograma y cuántos beneficiarios cobrarán esta semana $47.000

La ANSeS ya aprobó 1.974.233 solicitudes de trabajadores informales, quienes a partir del este lunes comenzarán a cobrar la primera cuota del bono de $ 47.000 y recibirán otro monto similar en noviembre.

En tanto,a durante todo octubre a través de la página web de la ANSeS (entre las 14 y 24 horas) o en forma presencial en las oficinas del organismo.

El pago de las 2 cuotas a estas casi 2 millones representan $ 185.578 millones.

El cronograma

– DNI terminados en 0, 1 y 2: lunes 9 de octubre

– DNI terminados en 3, 4 y 5: martes 10 de octubre

– DNI terminados en 6 y 7: miércoles 11 de octubre

– DNI terminados en 8 y 9: jueves 12 de octubre

Cómo acceder al bono de Anses para trabajadores informales

Para acceder a este beneficio se requiere:

Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023).

Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares.

No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, o sea, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

No contar con cobertura de salud.

No tener registrados automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

No tener registrados inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $ 90.000 en los meses de junio y julio 2023.

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $ 120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $ 90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

La Anses, además, evaluará la situación económica del grupo familiar de quienes tienen entre 18 y 24 años, sin hijos a cargo o cónyuge. Los padres no deben contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales. Fuente: El Once