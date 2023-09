Oriana Sabatini hizo un cuestionario a Paulo Dybala: sus llamativas respuestas

En medio del problema muscular que padece Paulo Dybala, hecho por el que no fue convocado por Lionel Scaloni para las primeras fechas de las Eliminatorias de la Selección argentina ante Ecuador y Bolivia, el futbolista se encuentra descansando junto a su pareja Oriana Sabatini.

Fue la propia artista quien le propuso un juego: se trata del desafío en el que una persona escucha música mientras la otra le hace preguntas, para ver si entiende lo que le está diciendo.

La primera fue “¿Qué estabas pensando cuando ibas a patear en el Mundial?”. A lo que el cordobés, sin entender, respondió: “Bad Bunny”. Y así siguieron jugando con otras consultas.

Entre una de las preguntas, la cantante y actriz soltó: “¿Cuándo me vas a pedir casamiento?”. Rápidamente, Dybala se rió y le confesó: “Esa la entendí”. La respuesta tentó a la consultante, quien le respondió entre risas: “¿La entendiste? La con… de la lora”.

Los comentarios no tardaron en llegar y los fanáticos de la pareja se pronunciaron a favor del matrimonio. “Pedile casamiento Dybala, por favor”; “Dale Dybala, todos queremos boda”; “Dale ese anillo a la niña”; “Pero respondé Paulo. ¿Cuándo le vas a pedir casamiento?”; “Las preguntas en las que todos estamos pensando”; “Necesitamos que se casen”; “Los amo, todos queremos esa boda y estar invitados”; “No pueden ser tan lindos. La pareja perfecta se tiene que casar” y “Para mí falta poco para el casamiento”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de TikTok.

No es la primera vez que Oriana Sabatini expresa su deseo de casarse con Paulo, ya que anteriormente, en el ciclo Los Mammones (América) en 2021, había confesado: “Espero que me pida casamiento. Pero él es como yo con la maternidad, no sueño con eso, él sueña con ser padre. Yo sueño con el casamiento y él no sueña con eso. Que pase lo que tenga que pasar, yo lo amo”. Fuente: El Once