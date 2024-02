Paritaria docente: al rechazar oferta salarial, Agmer convocó a paro de 48 horas

Negociaciones salariales en Trabajo

“No hay una oferta superadora para los docentes, en consecuencia, declaramos la situación de conflicto y convocamos a un paro de 48 horas para el jueves y viernes”, confirmó Pagani

El gobierno provincial ofreció a los gremios docentes un 18% de aumento salarial sobre la base de enero y hacerse cargo de los montos del FONID que Nación no enviará y el 029 de traslado, pero el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, consideró a Elonce el fracaso de la negociación paritaria con representantes de la gestión de Rogelio Frigerio y, como lo resolvió el congreso sindical, confirmó el paro de 48 horas para el jueves y viernes.

“El congreso gremial rechazó la propuesta del 18% de aumento por considerarla insuficiente, pero apostando a la vocación de dialogo en paritaria, solicitamos la mejora de esa oferta salarial”, repasó y, si bien reconoció en el nuevo ofrecimiento del gobierno provincial “una mejora en la base de cálculo al mes de enero y en el Código 09”, acusó que “no hay una oferta superadora para los docentes; en consecuencia, declaramos la situación de conflicto y convocamos a un paro de 48 horas para el jueves y viernes”.

“Los docentes ven que, durante diciembre y enero, hubo una inflación acumulada de 51 puntos y un salario acumulado de 27 puntos, por lo tanto, solo en los últimos dos meses perdimos 24 puntos de salario”, expuso Pagani y reclamó al gobierno provincial “un mayor esfuerzo porque está claro que el 18% no compensa”.

Cabe aclarar que los representantes del gobierno provincial habían adelantado a los sindicalistas que, si no aceptaban la propuesta salarial extendida en paritarias, la misma no se hará efectivo el aumento en las cuentas de los docentes. “Los 18 puntos de aumento quedan muy por debajo de lo que es la canasta familiar, por eso planteamos un mayor esfuerzo en ese sentido”, recalcó y analizó que “se complejizará la situación de los docentes si no se cobra FONID, ni el bono de 25.000 pesos y además no se liquida el aumento”.

Al preguntarle al gremialista por la definición de la Provincia de descontar los días de paro, éste acusó: “Se repite la historia porque, históricamente, todas las patronales, en vez de hace una propuesta, lo que hacen es intimidar al conjunto de los trabajadores, siendo que vamos a ejercer un derecho constitucional, como lo es el derecho a huelga”.

“La situación es de enorme complejidad”, sentenció Pagani y fundamentó que el paro nacional del viernes convocado por Ctera en repudio a las políticas del gobierno nacional, “que tuvo bastante incomprensión de parte de algunos sectores, fue porque Milei se sienta sobre fondos nacionales, algunos establecidos por ley”.

“Milei corta los subsidios al transporte y libera el precio de los combustibles, y un docente que se traslada 40 kilómetros tiene que invertir 140 mil pesos de su bolsillo”, refirió el representante de Agmer.

Consultado a Pagani por las consecuencias que generan las medidas de Milei a través de las se instrumentaron recortes de fondos coparticipables a las provincias, éste aceptó que “hay una definición nacional que está perjudicando y extorsionando a las provincias”, pero el gremialista optó por “valorar el coraje” del gobernador de Chubut, Ignacio Torres quien amenazó con cortar la provisión de petróleo y gas si Milei no transfería los fondos coparticipables que le corresponden a la provincia. “Así deberían plantarse todos los gobernadores ante un gobierno que avasalla los derechos conquistados y las leyes vigentes”, recomendó Pagani.

“Hay un responsable nacional y de parte de la provincia de Entre Ríos debe haber un planteo mucho más contundente al que escuchamos respecto a lo que significan las políticas de Milei”, encargó el sindicalista.

Por su parte, el secretario general de Amet, Carlos Varela, valoró la instancia paritaria e informó que el sindicato que nuclea a los docentes de escuelas técnicas comunicará esta tarde a la secretaría provincial de Trabajo si adhieren o no al paro de 48 horas al que convocó Agmer.

Respecto de la discusión paritaria, Varela repasó que en el encuentro “informaron que el gobierno provincial no está en condiciones de afrontar otra propuesta superadora”. “No tengo los elementos para decir que sea mentira, pero los docentes, cuando vamos a la farmacia, nos dan ganas de llorar”, expuso el gremialista.

“Queremos seguir dialogando y buscando las formas de encontrar una propuesta superadora e incluso se habló de una oferta para marzo, que percibiríamos en los primeros días de abril”, acotó al respecto.

En tanto, la secretaria general de UDA, Mirta Raya, manifestó la aceptación de la propuesta salarial del gobierno provincial, pero declarándola “insuficiente”. La gremialista agradeció a través de Elonce “la voluntad del gobernador, quien explicó el esfuerzo que hace para pagar los sueldos de este mes, por los fondos que les correspondía abonar a Nación”.

Tanto Amet como UDA, por ser gremios alineados en la CGT, se mantienen a la espera de la decisión de la central obrera respecto de la convocatoria a paro nacional que se mantenía en suspenso. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com