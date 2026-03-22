Pausas temporaria y refuerzo de la inestabilidad con descenso térmico

Pronóstico

El domingo se perfila como una jornada de transición, con una disminución temporaria de los fenómenos en varias regiones. Sin embargo, esta pausa será breve dentro de un patrón atmosférico muy dinámico.

Entre el lunes y el martes se espera un nuevo fortalecimiento de las lluvias y tormentas, que volverán a impactar sobre el centro y norte del país antes de desplazarse definitivamente hacia el norte argentino, manteniendo activa la franja del litoral.

Detrás del frente frío, la rotación del viento al sector sur impulsará un descenso de las temperaturas, llevando los valores nuevamente a parámetros normales para marzo. Este cambio será clave para moderar las elevadas temperaturas previas y acompañará la evolución del sistema, indica Meteored.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com