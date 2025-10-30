Préstamos personales de hasta $10.000.000 en noviembre: requisitos y tasas de interés

Oportunidad

En noviembre de 2025, bancos como Banco Patagonia, Banco Ciudad y Banco Macro ofrecen préstamos personales de hasta $10.000.000. Conocé los requisitos y las tasas vigentes.

Los préstamos personales de hasta $10.000.000 continúan siendo una opción popular para quienes necesitan dinero rápido para cubrir gastos, cancelar deudas o realizar proyectos personales. En noviembre de 2025, Banco Patagonia, Banco Ciudad y Banco Macro ofrecen diversas líneas de crédito que se ajustan a las necesidades de empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y trabajadores autónomos. Cada banco presenta montos máximos, tasas de interés y plazos de pago distintos, lo que permite a los clientes elegir la opción más conveniente según su situación financiera.

Es importante destacar que las tasas de interés varían significativamente entre las entidades, por lo que los interesados deben conocer bien las condiciones antes de solicitar un préstamo. A continuación, detallamos los requisitos y tasas vigentes para cada entidad bancaria en noviembre de 2025.

Banco Ciudad: préstamos de hasta $100.000.000 con tasas competitivas

El Banco Ciudad ofrece préstamos personales de hasta $100.000.000, con plazos de hasta 72 meses, disponibles para empleados que perciben sus haberes en la entidad, jubilados y pensionados. Para acceder a estos préstamos, los solicitantes deben cumplir con algunos requisitos clave:

Requisitos: Cobrar haberes en el banco, no tener embargos ni deudas judiciales, contar con una cuenta activa y aprobar la evaluación crediticia.

Tasas de interés en noviembre:

TNA: Desde 85%

TEA: Desde 127,33%

Cómo gestionarlo: Los interesados deben presentar documentación personal, acreditar ingresos y capacidad de pago, y completar el trámite online o en sucursal. Una vez aprobada la evaluación crediticia, el solicitante firmará el contrato y podrá acceder al monto aprobado.

Banco Macro: créditos de hasta $32.000.000 con tasas de entre 94% y 102%

El Banco Macro ofrece préstamos personales de hasta $32.000.000, con un plazo máximo de 60 meses para su devolución. Estos créditos están dirigidos a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, pero requieren un buen historial crediticio. Para acceder al préstamo, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos: DNI y constancia de CUIL, comprobante de domicilio, acreditación de ingresos (último recibo de sueldo o seis recibos si son variables), constancia y tres pagos recientes para monotributistas, y declaración jurada contable con tres pagos previsionales para autónomos.

Tasas vigentes en noviembre:

TNA: Entre 94% y 102%

Cómo gestionarlo: El proceso es simple: completar el formulario digital, enviar la documentación solicitada, esperar la evaluación crediticia, firmar el contrato y recibir el dinero acreditado en cuenta.

Banco Patagonia: créditos personales con acreditación inmediata

El Banco Patagonia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, con un monto específico de $10.000.000 dependiendo del perfil del cliente. Estos préstamos se caracterizan por una acreditación inmediata en la cuenta del solicitante, y pueden ser utilizados para cualquier destino, como refacciones o compras. El plazo máximo para la devolución es de 60 meses.

Requisitos: Ser cliente con caja de ahorro activa, aprobar el análisis crediticio, presentar documentación respaldatoria y validar la identidad si se gestiona online.

Tasas vigentes en noviembre:

TNA: 120%

TEA: 214,07%

CFTEA: Sin IVA 214,07% – Con IVA 292,22%

Cómo solicitarlo: Los interesados deben elegir el canal de su preferencia (sucursal, web, app o teléfono), completar el formulario, adjuntar la documentación solicitada, verificar su identidad y esperar la aprobación del crédito. (Con información de TN)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com