Presunta estafa con viajes turísticos: “Spahn jugó con la ilusión de las familias”, aseguró otra damnificada

Entre los testimonios recogidos por Elonce, se encuentra el de una enfermera paranaense que relató cómo fue su experiencia tras contratar un viaje al norte argentino. “Pagamos el viaje con tarjeta de crédito y, dos semanas antes de la fecha prevista, le escribí para consultar qué ropa debía llevar. Me respondió que iba a armar un grupo de WhatsApp para coordinar detalles”, contó.

Según indicó, conocía a la organizadora desde hace 20 años y ya había viajado con sus grupos anteriormente sin inconvenientes. No obstante, esta vez todo fue diferente: “Pasaron los días y nunca armó el grupo. El viernes anterior al viaje, le envié un audio y me dijo que se cancelaba porque había diez personas con neumonía”.

La denunciante, que trabaja en el área de salud, puso en duda esa explicación: “Es muy improbable. Sería una epidemia”. Contó que intentó contactarla insistentemente sin obtener respuestas. “Le mandé varios audios. En el último le dije que sabía dónde vivía y que se me terminaba la paciencia. A las 23 me pidió el CBU y me devolvió parte del dinero: $1.300.000 de los $2.300.000 que me costó el viaje”, detalló.

Siguió pagando las cuotas de la tarjeta y, al sentirse estafada, comenzó a publicar su experiencia en redes sociales. Fue entonces cuando otras personas la contactaron con relatos similares. “Spahn organizaba todo a través de Facebook, pero esta vez jugó con la ilusión de las familias y los niños, y afectó a quienes pidieron licencia laboral para irse de vacaciones”, lamentó.

La mujer también apuntó a la actual pareja de Spahn como presunto implicado en la maniobra fraudulenta. Sostuvo que la operatoria consistiría en “cobrar el dinero de los viajes e invertirlo en plazos fijos”. “Ella ya no es la misma persona”, afirmó.

La causa avanza en el ámbito judicial, con acumulación de denuncias que podrían configurar una estafa reiterada. Fuente: El Once

