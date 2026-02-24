Prevén días calurosos y luego un leve “descenso temporario de temperaturas”

Para este martes se prevé algo de nubosidad, con una temperatura mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 32°. El viento será leve a moderado, predominante del sur, con algunas ráfagas de mayor intensidad.

El miércoles, en tanto, se presentará con nubosidad variable. La mínima descenderá a 20° y la máxima se ubicará en 28°, con viento leve a moderado del sudeste.

El jueves continuará el cambio en las condiciones, con cielo algo a parcialmente nublado. Se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°, con viento leve a moderado del sudeste.

Según se indicó, las temperaturas tendrán un descenso temporario, registrándose los valores más bajos el jueves, cuando en la capital provincial las mínimas rondarán los 16° y las máximas no superarán los 25º

Posteriormente, hacia el fin de semana, volverá a producirse un ascenso térmico, con mínimas alrededor de los 20° y máximas que se ubicarán entre los 31° y 33°, retomando condiciones más acordes al verano en la región.

