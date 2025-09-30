Primavera con los Niños

Nogoyá
En la tarde del domingo, se llevó a cabo una jornada de juegos y música en el Parque Bicentenario.
Los niños pudieron disfrutar de la calesita municipal y diferentes actividades.
Vale destacar que también se hicieron presentes diferentes talleres del Área de la Mujer, quienes comercializaron sus productos.
