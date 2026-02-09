Pronostican que en la semana habrá tormentas y descenso de térmico: cuándo afectará a Entre Ríos

El primero de ellos se desplazará desde el norte de la Patagonia hacia el área central del país, con incremento de la nubosidad y tiempo variable.

En Entre Ríos, para el lunes en Paraná se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, viento rotando al sector sur y temperaturas que se ubicarán entre los 18 y 30 grados. Con el correr de la semana, las condiciones se irán inestabilizando progresivamente y se espera que el miércoles sea la jornada con mayor probabilidad de tormentas.

Segundo frente frío con mayor intensidad

El segundo frente frío será más intenso y dinámico, con impacto a partir del martes 10. “En el sur de La Pampa y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires se prevé la formación de tormentas eléctricas, mientras que su cruce por la cordillera generará lluvias, nevadas y fuertes vientos”, indicó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia al ampliar que desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, el paso de esta perturbación dará lugar a precipitaciones y ráfagas intensas, especialmente en zonas de alta montaña y pasos cordilleranos, lo que podría generar complicaciones en la circulación y en actividades al aire libre.

Además, este frente frío estará acompañado por el ingreso de una masa de aire considerablemente más fría, que incrementará la inestabilidad en sectores de la costa patagónica del océano Atlántico. En la provincia de Río Negro, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Tercer frente frío y lluvias persistentes

Un tercer frente frío avanzará detrás de los sistemas anteriores, con características diferentes. Será más lento y menos intenso, aunque con capacidad para generar tormentas aisladas durante la tarde del miércoles.

Inicialmente, las áreas afectadas serían el norte de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Debido a su desplazamiento más lento, se espera que este tercer frente frío favorezca la presencia de tormentas más generalizadas durante el jueves y viernes, especialmente en el Litoral y el norte del país, donde las condiciones húmedas persistirán.

El tiempo en Entre Ríos

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones de tiempo variable en Entre Ríos, con el avance de frentes fríos que provocarán períodos de inestabilidad, lluvias y un descenso gradual de la temperatura. A continuación, el detalle día por día para las principales ciudades de la provincia.

Lunes: se espera una jornada con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima rondará los 18 grados y la máxima alcanzará los 30 grados.

Martes: se espera un cielo cubierto. La máxima se ubicará cerca de los 31 grados.

Miércoles: se prevén lluvias y tormentas aisladas, con descenso de la temperatura. La mínima será de 21 grados y la máxima de 33.

Jueves: persistirá el tiempo inestable, con lluvias intermitentes y cielo mayormente cubierto. Las marcas térmicas oscilarán entre los 22 y 30 grados.

Viernes: cielo mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones aislados. La máxima alcanzará los 30 grados.

Sábado: se mantendrá el cielo cubierto, con temperaturas entre los 22 y 27 grados y baja probabilidad de precipitaciones. Fuente: El Once

