Pronóstico del fin de semana: suben las temperaturas y hay probabilidad de lluvias en una zona del país

En la región núcleo, que abarca provincias como Entre Ríos y Santa Fe, se presentará tiempo estable con cielo despejado a parcialmente nublado. Las temperaturas máximas rondarán entre los 18°C y 25°C, con viento soplando del noreste. Una situación similar se dará en La Pampa y Buenos Aires, donde también se espera una mejora térmica tras mañanas frescas.

El norte del país mantendrá condiciones de estabilidad, con máximas que se ubicarán entre los 27°C y 33°C, especialmente en provincias como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde el ambiente será más cálido. En tanto, el NOA (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca) también tendrá tiempo estable y sin lluvias.

En el centro y Cuyo se notará el ascenso térmico: en Córdoba las máximas podrán superar los 29°C, mientras que en San Luis, San Juan y La Rioja se prevé viento del noreste y aumento sostenido de la temperatura.

Domingo

Para el domingo, el ingreso de un frente frío débil por el sur pampeano modificará las condiciones en la zona central. El viento rotará al sur/sudeste y provocará un descenso en las temperaturas, acompañado de nubosidad variable. Se prevén algunas lluvias dispersas en Córdoba, norte de Buenos Aires y sur de la región núcleo.

En el NOA y el norte del país se prevé un escenario más inestable, con probabilidad de lluvias en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, además de sectores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

En Cuyo, particularmente en Mendoza y San Luis, el tiempo se mantendrá sin lluvias aunque con nubosidad variable, mientras que en La Rioja y San Juan se mantendrán condiciones estables. (InfoAgro)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com