Pronóstico para el fin de semana largo: posibles lluvias y nuevo descenso de temperaturas

El patrón muestra una fuerte regionalización de las lluvias, con eventos concentrados en áreas específicas y una marcada ausencia de precipitaciones en amplias regiones productivas del país, especialmente en la región pampeana.

El modelo del Centro Europeo, ECMWF, muestra una configuración típica de transiciones estacionales, donde comienzan a imponerse una mayor frecuencia de irrupciones de masas de aire más frías y secas, reduciendo la recurrencia de lluvias en el centro del país.

Lluvias concentradas y desplazamiento de los principales núcleos

El jueves, las precipitaciones estarán prácticamente restringidas al sur de la cordillera patagónica, con acumulados elevados de entre 60 mm y 80 mm en sectores puntuales del oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el resto del país, las lluvias serán prácticamente inexistentes, con apenas eventos débiles en el extremo norte.

Para el viernes, el foco se trasladará hacia el noreste argentino, afectando principalmente Misiones, Corrientes y zonas limítrofes con Uruguay y el sur de Brasil, donde se esperan acumulados de entre 40 mm y 60 mm. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires y gran parte del centro del país continuarán sin precipitaciones.

Durante el sábado y domingo, la actividad se debilita notablemente y queda confinada al extremo norte, con acumulados de entre 5 mm y 20 mm. Mientras que, solo persisten lluvias leves en sectores cordilleranos, confirmando un escenario mayormente seco en las principales áreas agrícolas.

Descenso térmico y avance de las heladas

En el aspecto térmico, jueves y viernes presentarán condiciones relativamente estables, con temperaturas máximas elevadas en el norte argentino, alcanzando entre 26 °C y 30 °C, mientras el centro del país se mantendrá en un rango de 20 °C a 24 °C.

El cambio más significativo se producirá a partir del sábado, con un descenso generalizado de las temperaturas mínimas. El centro del país registrará valores de entre 8 °C y 12 °C, mientras que en la Patagonia se observarán mínimas de entre -4 °C y 4 °C, favoreciendo la ocurrencia de heladas de moderada a fuerte intensidad, indica el sitio Meteored.

El domingo se consolidará como la jornada más fría del fin de semana largo en términos de temperaturas máximas, con valores de entre 16 °C y 20 °C en el centro del país y un retroceso del calor incluso en el norte. Este escenario tiene impacto directo en el sector agropecuario, especialmente en regiones patagónicas donde las heladas ya se presentan de forma generalizada.

El pronóstico para Paraná

Para este jueves en Paraná se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que oscilarían entre los 10 y los 23 grados. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrían estables, con vientos leves y un leve ascenso térmico. En tanto, durante la noche se preveía un aumento de la nubosidad, aunque sin lluvias, manteniéndose un ambiente templado en la capital entrerriana.

Para el viernes, en tanto, se anticipa un desmejoramiento con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante gran parte del día, acompañado de temperaturas que irían de los 15 a los 24 grados. El sábado mejoraría el tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias, y marcas térmicas entre los 15 y los 21 grados. Finalmente, el domingo se presentaría con buenas condiciones, cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarían entre los 9 y los 20 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Fuente: El Once

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