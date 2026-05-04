Pronóstico trimestral: en Entre Ríos prevén lluvias normales y más calor

Este comportamiento puede resultar clave para sectores productivos como la agricultura y la ganadería, que dependen de una distribución equilibrada de las lluvias. No obstante, desde el organismo aclaran que estas tendencias son generales y no descartan eventos puntuales de mayor intensidad.

Temperaturas por encima de lo habitual

Donde sí se observa una señal más clara es en las temperaturas. El pronóstico trimestral indica que tanto el centro como el norte del país tendrán una mayor probabilidad de registrar valores térmicos superiores a lo normal, condición que alcanza de lleno a Entre Ríos.

Esto sugiere que el invierno 2026 podría presentar jornadas menos frías de lo habitual, con promedios térmicos más elevados en comparación con los registros históricos. Si bien pueden ocurrir irrupciones de aire frío, la tendencia general sería hacia un ambiente más templado.

Para la población, este escenario podría traducirse en una menor frecuencia de heladas intensas, aunque no implica la ausencia total de episodios de frío. En términos energéticos, también podría impactar en una menor demanda de calefacción respecto a inviernos más rigurosos.

Un escenario sin extremos, pero con seguimiento constante

El informe del SMN también aclara que las áreas donde no se define una categoría dominante deben interpretarse a partir de la estadística histórica. En el caso de Entre Ríos, la señal de precipitaciones normales brinda un marco de previsibilidad dentro del trimestre.

Sin embargo, el pronóstico trimestral debe entenderse como una tendencia climática general y no como una previsión de eventos específicos. Por eso, los especialistas recomiendan complementar esta información con los pronósticos diarios y semanales.

Además, se insiste en la importancia de consultar el sistema de alerta temprana ante posibles fenómenos meteorológicos significativos, como tormentas fuertes o descensos bruscos de temperatura. Fuente: El Once

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