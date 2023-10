Provincia acordó con ATE y UPCN un aumento salarial por encima de la inflación

Paritaria salarial de estatales

“El porcentaje real otorgado es del 12.1%”, comunicó Ballay; pero el 8% de ese porcentaje ya fue abonado el mes pasado. “Se sostienen los siete puntos por encima de la inflación”, ponderó el ministro.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, acordó con los representantes gremiales de ATE y UPCN una suba de 12.1%, que hace a un 110% acumulado, tras la reunión paritaria que se concretó este jueves en Casa de Gobierno. Ballay valoró a Elonce el diálogo permanente con los representantes gremiales y, en relación a la pauta salarial, comunicó que “se mantiene el compromiso y la responsabilidad que asumió el gobernador Gustavo Bordet, por lo cual, llegamos a un salario incrementado en un 110% en lo que va del año, con una inflación acumulada del 103%”. “El porcentaje real otorgado es del 12.1%, pero parte de ese porcentaje ya fue adelantado con los haberes de septiembre y cobrados en octubre”, informó y destacó que se compensa así el efecto inflacionario porque “se sostienen los siete puntos por encima de la inflación”.

Tras el ofrecimiento salarial, Ballay refirió que los representantes gremiales expresaron “el agradecimiento y un compartir, porque después defenderán todo lo logrado en estos ocho años y así lo pusieron en valor”. Asimismo, dio cuenta de la satisfacción del Ejecutivo provincial de haber sido acompañados por los sindicatos.

Punto aparte, comunicó que desde la cartera a su cargo ya presentaron el Presupuesto Provincial, tal como lo establece la Constitución, previo al 15 de octubre, pero debido a que Diputados no sesionó, no tomó estado parlamentario. “Respetuosos de que la interpretación del Presupuesto puede ser considerada como un hecho que pueda estar ligado a la veda respecto al período de tiempo previo a las elecciones, no difundimos ningún dato y lo haremos la semana próxima, pero con la tranquilidad absoluta que no habrá ninguna sorpresa y se entregará una Provincia totalmente ordenada y previsible”, fundamentó al respecto.

Consultado al ministro por la situación económica que atraviesa el país de cara a las Generales del domingo, éste se mostró “convencido de que quien se hizo cargo del ministerio de Economía, que no escapó al compromiso y hoy es uno de los candidatos para presidente de la Nación, es quien está en condiciones de asumir y tomar las medidas correspondientes”. “Frente a esta situación, se escuchan muchas opiniones y algunas con poco sustento o poca posibilidad de aplicabilidad concreta, con lo cual, terminan siendo latiguillos de campaña política. Pero después de noviembre, sabremos quién conducirá el gobierno nacional y a partir de ahí si podrá o no cumplir con lo que prometió en campaña”, disparó. Y en el plano provincial, Ballay ponderó la gestión municipal de Adán Bahl, y su experiencia en el gobierno municipal, con lo cual, destacó que “es quien está preparado y por eso es quien debe dar tranquilidad a los entrerrianos en la continuidad” Fuente: El Once