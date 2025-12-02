Quiénes accederán a los subsidios de luz y gas en 2026

Así, el esquema actual que divide a los usuarios en tres niveles (ingresos altos, medios y bajos) quedará sin efecto. En su reemplazo, solo habrá dos categorías: hogares subsidiados y hogares que pagarán la tarifa plena.

Quiénes recibirán subsidios a la luz y el gas en 2026

Con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el acceso a la tarifa subsidiada quedará restringido a los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que según los datos de octubre del Indec equivalen a $3.641.397 mensuales.

En la actualidad, hay 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural que reciben asistencia estatal, con un tope de ingresos de hasta 3,5 CBT (unos $4,25 millones). Con el cambio, ese umbral bajará y solo quienes estén por debajo de las tres CBT podrán acceder al beneficio.

Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tendrán que volver a anotarse: sus datos serán migrados de forma automática, aunque podrán actualizarlos mediante declaración jurada.

Además, los beneficiarios del Programa Hogar —más de 3,3 millones de usuarios— pasarán al nuevo régimen, con la promesa oficial de “reglas más claras y homogéneas”, protección estatal y mayor previsibilidad en el impacto de su consumo en la factura.

Subsidios

Cómo funcionará el nuevo esquema de subsidios desde 2026

El nuevo sistema establece que los usuarios sin subsidios serán aquellos con ingresos familiares superiores a tres CBT. El resto, con ingresos menores, accederá a la tarifa subsidiada.

Para los hogares con subsidios, la bonificación será del 50% en la factura de energía eléctrica, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en otoño y primavera.

En el caso del gas, la bonificación también será del 50% durante los meses de mayor consumo (de abril a septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios. Además, el precio del gas para los hogares subsidiados se mantendrá estable durante todo el año.

Subsidios

Bonificaciones adicionales y transición durante 2026

Durante enero de 2026, habrá una bonificación extra del 25% en las tarifas de luz y gas natural, de manera excepcional. Así, la tarifa de luz tendrá un subsidio total del 75% y el gas —que no cuenta con subsidios en verano— tendrá un descuento del 25% en el primer mes del año. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026. Fuetne: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com