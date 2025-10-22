Racing visita a Flamengo en el Maracaná por las semifinales de la Copa Libertadores

Un duelo de alto voltaje en Río de Janeiro

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega con confianza tras una racha positiva: de los últimos nueve encuentros disputados, solo perdió uno —ante River en la Copa Argentina—. En su camino hacia las semifinales, Racing eliminó a Vélez con un marcador global de 2-0 y consolidó su rendimiento en el Torneo Clausura con cuatro triunfos y dos empates.

Esta es la primera vez desde 1997 que la Academia alcanza las semifinales del torneo continental. En aquella oportunidad, el equipo fue eliminado por Alianza Lima de Perú. Hoy, casi tres décadas después, la ilusión de volver a una final internacional mantiene en vilo a todo Avellaneda.

El poderoso rival brasileño

El Flamengo, dirigido por Filipe Luis, parte como favorito. El conjunto carioca, que eliminó a Inter de Porto Alegre (3-0) y luego a Estudiantes de La Plata en una definición por penales, cuenta con un plantel repleto de figuras. Entre ellas se destacan el italiano Jorginho, nominado al Balón de Oro 2021; el uruguayo Giorgian de Arrascaeta; y el delantero Pedro, uno de los máximos goleadores del certamen.

El arquero argentino Agustín Rossi será titular en el equipo brasileño y se perfila como uno de los protagonistas de la noche, especialmente por su destacada actuación en la serie anterior.

Racing, con casi todo el plantel disponible

Para este partido, Costas podrá contar con la mayoría de sus titulares habituales. Sin embargo, los mediocampistas Santiago Sosa y Juan Nardoni, junto con el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, llegan con varias semanas sin ritmo competitivo. En tanto, el lateral Gabriel Rojas se recuperó de una lesión muscular y todo indica que será de la partida desde el inicio.

El entrenador académico confía en mantener la solidez defensiva y aprovechar las transiciones rápidas con jugadores como Santiago Solari y Tomás Conechny, quienes serán claves para asistir al goleador Martínez.

Las probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Emerson Royal; Erick Pulgar, Jorginho; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Los detalles del partido

Competencia: Copa Libertadores – Semifinal (ida)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Hora: 21:30

TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+ (NA)

