Renuevan alertas por lluvias y tormentas fuertes para Entre Ríos

Según el organismo nacional, los departamentos Gualeguay y Victoria permanecen bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. En esas zonas se previeron precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera localizada.

Además, el SMN indicó que en dichas áreas podrían registrarse ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.