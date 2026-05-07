Renuevan alertas por lluvias y tormentas fuertes para Entre Ríos
SMN
Según el organismo nacional, los departamentos Gualeguay y Victoria permanecen bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. En esas zonas se previeron precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera localizada.
Además, el SMN indicó que en dichas áreas podrían registrarse ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
Alerta naranja para gran parte de la provincia
En tanto, el alerta naranja vigente alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.
Para esas zonas, el organismo pronosticó tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Asimismo, estimaron valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores puntuales.
Recomendaciones ante el alerta
Frente a estas condiciones meteorológicas, recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y no circular por calles anegadas o zonas inundables.
También sugirieron mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y Defensa Civil. Fuente: El Once
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