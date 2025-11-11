Rige una alerta por tormentas para Entre Ríos: cuándo llegarían las lluvias

Las condiciones estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, mientras que las temperaturas máximas rondarán los 30°C, descendiendo a 23°C hacia la noche por el ingreso de aire más fresco desde el sur.

Alerta martes

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas y posible granizo”, advirtió el SMN.

Mal tiempo generalizado en la provincia

En el sur entrerriano, especialmente en Gualeguaychú, Colón, Islas, Uruguay y Tala, se esperan chaparrones que podrían intensificarse hacia la noche, con posibilidad de acumulación rápida de agua en cortos lapsos.

En tanto, en el norte y centro —zonas de Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación— también se prevén condiciones inestables, con temperaturas máximas cercanas a los 30°C y probabilidad de tormentas hacia la noche.

Para el miércoles 12 diez departamentos de la provincia está bajo una alerta amarilla por tormentas. Abarca las zonas de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. . Según el SMN “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”

“Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”, se indicó

Y aclaró que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. Fuente: El Once

