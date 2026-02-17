River y Boca ante imprevisto panorama: Gallardo y Úbeda están al borde del precipicio

Se sabía cuándo tomó el cargo de entrenador principal boquense tras la muerte de Miguel Ángel Russo, que Claudio Úbeda debía construir su consenso partido a partido y que no tenía espalda para soportar una mala racha, o la disconformidad de la hinchada. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Sin antecedentes en el club que le permitiesen ganar tiempo y paciencia, las dos derrotas como visitante ante Estudiantes y Vélez, el empate del domingo con Platense y, sobre todo, el pobre nivel futbolístico evidenciado en esos tres partidos, han puesto a Úbeda al borde del precipicio. Pocos confían en su muñeca y su voz de mando para rescatar la situación.

Marcelo Gallardo, en cambio, tiene en River toda la espalda que le falta a Úbeda en Boca. Y esa espalda inmensa y cargada de historia es la que lo viene sosteniendo en su puesto. Su equipo no arranca (en verdad, nunca arrancó en el año y medio que lleva dirigiendo), sus 24 incorporaciones (80 millones de dólares malgastados en los últimos cuatro mercados de pases) no han tenido provecho, y el 2025 malo y sin títulos parece extenderse en este principio de 2026. La goleada de Tigre en el Monumental y la pobreza de su actuación ante Argentinos encendieron todas las luces de alarma en los tableros riverplatenses. Un 2026 igual a 2025 parecería insoportable, publicó Página12. Sin embargo, Gallardo aguanta. Y todas las críticas recaen en los jugadores.

En uno y otro caso, la situación parece haber llegado a un punto de no retorno. Pasan los partidos sin que se advierta que se corrigen los errores. Por lo que cabe preguntarse cuál es la calidad del trabajo de la semana en ambos equipos, por qué no se consigue jugar mejor y hasta dónde llega el compromiso y la predisposición de ambos planteles con sus técnicos. Nadie lo sabe. Hace rato que ambos conjuntos se entrenan en privado, alejados de cámaras y micrófonos indiscretos.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, lo ratificó a Úbeda en los primeros días de enero, y el de River, Stefano Cozza Di Carlo, hizo lo propio con Gallardo en su primera medida de gobierno. Los dos dirigentes parecen querer manejar los tiempos sin apuro. Pero la fecha del próximo fin de semana puede llegar a acelerar las decisiones.

Boca recibe el viernes a Racing en la Bombonera y una derrota ante la Academia (u otro mal partido) y otra silbatina pueden liquidar el ciclo de Úbeda. River visita el domingo a Vélez en Liniers, y otra actuación inconvincente puede arrinconar a Gallardo. Observadores de la interna “millonaria” creen que, como el respeto es tan grande, Cozza Di Carlo no moverá ninguna ficha y que será el mismo Gallardo quien finalmente tome la decisión de quedarse o irse. Habrá que verlo.

Los dos gigantes del fútbol argentino son voraces animales de victoria. Se llevan cada vez peor con la derrota, y por eso, y porque dentro de un mes y medio comienzan las copas continentales, a Ubeda y Gallardo les queda poco hilo en el carretel. La cuenta regresiva está lanzada y no parece que falte demasiado para que llegue a cero. Fuente: El Once

