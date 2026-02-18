Se cayó YouTube a nivel mundial: miles de usuarios reportaron fallas

Este martes 17 de febrero, YouTube sufrió una caída global que impidió a miles de usuarios reproducir contenido y acceder a la plataforma.

YouTube se cayó a nivel mundial este martes 17 de febrero, generando interrupciones que afectaron a miles de usuarios en diferentes países. La plataforma presentó problemas para reproducir videos, acceder a contenido y cargar correctamente los sitios relacionados, incluidos YouTube Music y YouTube TV. La caída comenzó a notarse minutos antes de las 22, hora de Buenos Aires.

Según datos de Downdetector, el sitio que monitorea fallas en servicios digitales, se registraron más de 10.000 reportes durante la interrupción. Los usuarios denunciaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” y cargas infinitas que impedían el funcionamiento normal de la plataforma.

Impacto y plataformas afectadas

La caída de YouTube afectó principalmente la reproducción de videos y la navegación en la página principal. Sin embargo, otras herramientas de Google, como Gmail, Drive y Maps, continuaron funcionando sin reportes masivos de fallas, según informaron los usuarios y registros de Downdetector.

Miles de personas recurrieron a redes sociales para expresar su frustración por la interrupción, compartiendo capturas de pantalla de errores y comentando la imposibilidad de acceder a su contenido favorito. Las fallas se extendieron durante varios minutos y provocaron interrupciones tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio, publicó Diario Norte.

Reacción de la empresa y próximos pasos

Hasta el momento, Google, empresa propietaria de YouTube, no brindó una explicación oficial sobre el origen del problema ni estimaciones sobre cuándo se restablecería completamente el servicio. Los usuarios esperan información de la compañía sobre las causas técnicas que provocaron la caída. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com