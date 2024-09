Se presentó una nueva oferta salarial para los docentes entrerrianos

En el marco de la paritaria, el gobierno provincial presentó este viernes una nueva oferta salarial a los docentes y agregó el pago de $32.000 no remunerativo no bonificable para octubre, noviembre y diciembre. en concepto de compensación de pérdida del Fonid.

En horas de la tarde de este viernes, el gobierno entrerriano presentó una nueva oferta salarial para los docentes y se resolvió no extender la conciliación obligatoria, la cual vence este 20 de septiembre.

La nueva propuesta consiste en el pago de 32.000 pesos no remunerativo ni bonificable para octubre, noviembre y diciembre en concepto de compensación de pérdida por Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad y aumento para septiembre a diciembre igual a la inflación del mes inmediato anterior.

La propuesta se presentó en un nuevo encuentro paritario que tuvo lugar en los Tribunales de Paraná, donde el gobierno provincial y los sindicatos docentes volvieron a cruzar argumentos y posiciones en torno a la debatida propuesta salarial para el sector.

La propuesta completa

– El pago de $32.000 no remunerativo no bonificable para octubre, noviembre y diciembre. en concepto de compensación de pérdida por Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad

– Aumento para los meses de septiembre a diciembre 2024 igual al IPC – Indec nivel general – del mes inmediato anterior.

– Dos pagos de 3,275% con los salarios de septiembre y octubre 2024 respectivamente a los efectos de mitigar el desfasaje ante la caída de Fonid y la diferencia por inflación.

– Una cláusula que garantiza, al final del semestre, una evaluación del IPC del período, a ser aplicada con los salarios de enero de 2025.

– Una cláusula que garantiza un salario mínimo de bolsillo para un cargo docente de un 10% por encima de la canasta básica para un hogar de 4 integrantes, según datos del Indec.

– Aumento del tope del código 029 para cubrir hasta 80 km.

“Tenemos voluntad de seguir dialogando”

Bruno Frizzo, prosecretario del CGE, expresó a Elonce que “ayer un sindicato anunció medidas de fuerza y hoy vinimos a escuchar las razones por las cuales la oferta había sido rechazada y se habían anunciado esas medidas de fuerza, que nos parecen un tanto desmedidas”.

Indicó que “vinimos a alcanzar una propuesta que mejoraba bastante las condiciones de la anterior, pero no hubo posibilidades de conversar al respecto. Queríamos buscar una propuesta global que cubriera la pérdida del salario en lo que va del año. Creemos que eso se había cumplido con bastante certeza en la primera oferta de la semana pasada. Agregamos ahora un monto con características Fonid, que entendíamos que era parte del reclamo, pero no hubo posibilidades de avanzar en la discusión”.

Por otra parte, aclaró que “nuestra propuesta no contenía ningún monto no remunerativo. Hasta la semana pasada los gremios insistían en eso y nos avocamos a esa demanda. En tiempos de contracción económica es muy poco probable que alguien paute por sobre la inflación. Entendíamos, y los números así lo dicen, que a la fecha estamos emparejando la inflación del año y garantizábamos la cobertura de la pérdida de inflación hasta fin de año. Con lo cual, este monto no remunerativo de 32 mil pesos que ofrecemos ahora, vendría a ser una parte de cobertura de la pérdida por Fonid, con las mismas características, ya que es un fondo que se cobró durante 20 años con esas características. No nos parece que sea una razón para rechazar”.

Dijo además que el gobierno solicitó extender el período de conciliación obligatoria pero el gremio Agmer no aceptó. “Pedimos expresamente extenderla. Queríamos ampliar los tiempos para seguir conversando y que los chicos estén en las aulas. No está previsto un próximo encuentro”, agregó.

Por su parte, Conrado Lamboglia, secretario del CGE, comentó a Elonce que “vinimos a traer otra propuesta que se sumaba a la que trajimos la semana anterior. Nos encontramos con uno de los gremios en una postura un poco diferente a los demás, con voluntad de no continuar en este espacio de diálogo. Se cerró esta instancia y veremos cómo sigue todo”.

“Por las características del conflicto, tiene ribetes políticos siempre. No obstante, nosotros queremos seguir dialogando, pero con los chicos en las escuelas. En esta instancia hasta acá pudimos llegar. La conciliación obligatoria terminó. Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando. Sadop y Amet demostraron su voluntad de seguir dialogando en esta instancia, pero lamentablemente otro gremio no. Lo judicial terminó hoy, pero la voluntad de diálogo continúa”, finalizó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com