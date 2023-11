Sergio Agüero desmintió haber sufrido un accidente: “No se quién inventó esto”

Durante la mañana de este jueves, se habían instalado rumores de que Sergio Kun Agüero había sufrido un accidente en moto de agua en Cuba y que estaba internado en un hospital de Miami. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio ex futbolista que publicó un video en redes sociales para llevar calma a sus seres queridos y a sus fanáticos.

“Hola gente, espero que anden todo bien ya saben por qué hago este video, no sé quién inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero amigos, familia, mi hijo, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando. Así que la verdad no sé qué decir ni quién inventó esto, pero acá estoy bien, todo tranquilo. Gracias a todos los que se preocuparon, pero no pasó nada, los quiero”, dijo el ex goleador de Manchester City y Barcelona.

El ex jugador se entrena activamente para el partido de Leyendas de Conmebol. Justamente él será uno de los capitanes en el encuentro. El amistoso está programado para el martes 5 de diciembre a las 22 horas de Argentina en el DRV PNK Stadium. Los boletos para este evento deportivo tienen un precio inicial de 45 dólares y están disponibles para compra a través de Internet.

Partido de leyendas

El DRV PNK Stadium en Miami se prepara para un encuentro emocionante el partido de leyendas del fútbol, con estrellas como Ronaldinho, Kun Agüero, Javier Zanetti y Carlos Valderrama. En un evento organizado por la Conmebol, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver reunidos a algunos de los nombres más resonantes de este deporte en una sola cancha.

Las alineaciones están definidas y contarán con figuras que han dejado su huella en el fútbol mundial. El Equipo 1 incluye al paraguayo Justo Villar como arquero y una sólida línea de defensa con Javier Zanetti, Diego Godín, Paulo Da Silva y Ronald Raldes. El mediocampo estará comandado por Leo Ponzio y se complementará con la magia de Carlos Valderrama, Maxi Rodríguez y Fredy Guarín. Mientras que la delantera contará con el talento de Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

Por su parte, el Equipo 2 presenta a Dida en el arco, defensores de la talla de Lucio, Maxweull, Vizcarrondo y Juliano Belleti, un mediocampo con Juan Arango, Patricio Urrutia, Ronaldinho y Bryan Ruiz, y en el frente de ataque resaltan Luiz Hernández e Iván Zamorano.

Este encuentro promete ser más que un partido, será una noche para el recuerdo con grandes figuras que han marcado generaciones. Entre otros nombres destacados participarán Ezequiel Lavezzi, Jorge Campos, Luis Hernández, Mario Yepes y Marcelo Salas. Fuente: El Once