Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Nacionales Noticias

    Shell aumentó sus combustibles por segunda vez en una semana: los valores

    Nogoyá Times Posted on
    La petrolera aplicó un nuevo incremento durante la madrugada del viernes y ya suma cinco subas en noviembre. Los nuevos valores, impulsados por la actualización del impuesto a los combustibles. La nafta super subió 15 pesos el litro. Los detalles.
    Durante la madrugada de este viernes, las estaciones de servicio Shell de Paraná volvieron a modificar sus valores, aplicando un incremento que representa la segunda suba en el transcurso de una semana y la quinta en lo que va de noviembre. Según verificó Elonce, la nafta súper aumentó 23 pesos por litro, en un contexto de ajustes consecutivos que vienen impactando en el bolsillo de los automovilistas.

     

    Cinco aumentos en 21 días

    La secuencia de incrementos comenzó el 1° de noviembre, siguió el día 8 y tuvo una nueva actualización el 12. El miércoles 19 se aplicó el cuarto aumento del mes, y este viernes 21 se concretó el quinto, reflejando una tendencia sostenida en el sector.

    Los nuevos valores

    A partir de este viernes, los combustibles Shell quedaron establecidos de la siguiente manera:

    Precios nuevos

    Súper: $1.714

    V-Power Nafta: $1.984

    Evolux: $1.735

    V-Power Diésel: $1.982

    Shell
    Shell

    Precios anteriores

    Súper: $1.699

    V-Power Nafta: $1.973

    Evolux: $1.724

    V-Power Diésel: $1.972

    La variación se concentró exclusivamente en la nafta súper, mientras que el resto de los combustibles mantuvo los valores vigentes hasta el día anterior.

    Impacto en consumidores y proyección del sector

    El nuevo ajuste se suma a un escenario de subas frecuentes durante el mes, que vienen afectando tanto a automovilistas particulares como a trabajadores que dependen del uso del vehículo para su actividad diaria. En paralelo, las petroleras anticipan que la estabilización de precios dependerá de futuros movimientos en el esquema impositivo y de los costos de refinación. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like