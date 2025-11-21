Shell aumentó sus combustibles por segunda vez en una semana: los valores

Cinco aumentos en 21 días

La secuencia de incrementos comenzó el 1° de noviembre, siguió el día 8 y tuvo una nueva actualización el 12. El miércoles 19 se aplicó el cuarto aumento del mes, y este viernes 21 se concretó el quinto, reflejando una tendencia sostenida en el sector.

Los nuevos valores

A partir de este viernes, los combustibles Shell quedaron establecidos de la siguiente manera:

Precios nuevos

Súper: $1.714

V-Power Nafta: $1.984

Evolux: $1.735

V-Power Diésel: $1.982

Shell

Precios anteriores

Súper: $1.699

V-Power Nafta: $1.973

Evolux: $1.724

V-Power Diésel: $1.972

La variación se concentró exclusivamente en la nafta súper, mientras que el resto de los combustibles mantuvo los valores vigentes hasta el día anterior.

Impacto en consumidores y proyección del sector

El nuevo ajuste se suma a un escenario de subas frecuentes durante el mes, que vienen afectando tanto a automovilistas particulares como a trabajadores que dependen del uso del vehículo para su actividad diaria. En paralelo, las petroleras anticipan que la estabilización de precios dependerá de futuros movimientos en el esquema impositivo y de los costos de refinación. Fuente: El Once

